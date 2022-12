Il Comune di Biella cerca un gestore per il centro incontro anziani di via Delleani

In via sperimentale l’Amministrazione del Comune di Biella ha dato mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di indire una manifestazione di interesse, per l’individuazione di un ente del terzo settore che possa partire con la gestione del centro Incontro Anziani di via Delleani n. 34 in Biella, ferma restando la possibilità di gestire eventualmente di altri 2 CIA (Oremo e San Paolo), verificata da parte dell’Amministrazione, un interesse della popolazione anziana ad avere più sedi e punti di ritrovo sul territorio.

Destinatari del presente progetto sono le persone in età anziana o adulti fragili residenti a Biella in condizioni di autosufficienza e che necessitano di arricchire la loro rete relazionale. L’accesso ai Centri Anziani sarà libero, fatte salve le eventuali procedure di iscrizione per finalità assicurative stabilite dai gestori.

Obiettivi del centro incontro Anziani sono arricchire le relazioni interpersonali stimolando la creazione di legami affettivi ed amicali a contrasto del processo di isolamento e di emarginazione sociale, migliorare la qualità del tempo trascorso insieme attraverso il coinvolgimento partecipativo e i contributi che ognuno, nella sua diversità, può concorrere a realizzare, con maggiore continuità durante l’anno, mantenere una positiva esperienza attraverso attività mirate che consentono una sollecitazione alla relazione, allo scambio di esperienze e un mantenimento delle competenze cognitive determinato dall’opportunità di trascorrere una giornata in un contesto di gruppo accogliente e fornire interventi di supporto e di aiuto alla popolazione anziana.

L’attività esclusiva o prevalente dell’ETS sarà la gestione del CIA in Convenzione con il Comune – il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo dei CIA, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali ad esempio realizzazioni di progetti di volontariato o per l’invecchiamento attivo.

Queste invece le attività che il Comune intende realizzare a tal fine con il supporto degli Enti gestori dei Centri Anziani: attività ludica a settimana, tornei di carte ogni 3 mesi, tombolate annuali, 1 festa in occasione di ricorrenze/festività e 1 festa in occasione della “Festa nazionale dei Nonni”, 1 gita annuale 1 attività di lettura animata di libri corsi di ginnastica dolce (costo a carico degli utenti).

Per le attività dedicate agli anziani, il Centro dovrà essere attivo almeno 48 settimane nell’arco dell’anno, con orario di apertura diurna indicativo compreso tra le ore 14.30 alle ore 18.30 almeno 5 giorni a settimana (inclusi sabato e domenica) Il calendario delle aperture dovrà essere concordato con l’Amministrazione comunale.

La presentazione della domanda da parte degli interessati dovrà essere inviata entro il 30/12/2022 alle ore 12.00 a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC): protocollo@cert.comune.biella.it

Per dettagli, la manifestazione di interesse si trova sul sito del comune di Biella in amministrazione trasparente.