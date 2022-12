Biella: apertura del "Tempio di vetro" a inizio anno

C'è da risolvere ancora una questione burocratica, ma la riapertura del Tempio Crematorio a Biella e vicina. Le rassicurazioni arrivano dal primo cittadino Claudio Corradino: "C'è da risolvere solo una piccola questione di un documento - spiega il sindaco - e poi è tutto a posto e l'impianto può riaprire. Per noi come Comune è già tutto in regola, quindi immagino che a gennaio le porte potranno di nuovo aprirsi e non vediamo l'ora".

La gara di affidamento in concessione del servizio di gestione si era chiusa a fine luglio. A gestire il servizio sarà il raggruppamento temporaneo di imprese formato da ALTAIR FUNERAL SRL di Bologna mandataria e ECOFLY SRL di Borno (BS).

Dopo quasi quattro anni, dunque, Biella vedrà tornare in funzione l’impianto di cremazione. Attualmente l’impianto crematorio risulta nelle disponibilità del Comune di Biella, dopo la risoluzione del contratto di concessione al precedente gestore.

In particolare la durata del servizio prevista è di 19 anni a far data dalla consegna del servizio.

Il Tempio si chiamerà “Tempio di vetro” perché i parenti avranno la possibilità di seguire in video tutte le fasi di cremazione dei loro congiunti. In più, un giorno l’anno, sarà celebrata una commemorazione e in quell’occasione, le porte della struttura saranno aperte per permettere alla cittadinanza di visionare tutte le procedure.