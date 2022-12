Una nuova panchina rossa a Bioglio, madrina dell’evento Annamaria Spina

Giovedì 8 dicembre, alle ore 15.30, presso Villa Santa Teresa di Bioglio, oltre ad aprire le porte alla mostra di Presepi che accompagnerà il paese per tutto il mese avrà luogo l’inaugurazione della una nuova Panchina Rossa.

Lo annuncia il sindaco Stefano Ceffa: “Questa installazione artistica è stata pensata dagli allievi del Liceo Artistico di Biella e si inserisce in un progetto di sensibilizzazione che a Bioglio ha già visto la presentazione di due panchine rosse donate dal Comune gemellato di Valcourt e la realizzazione di una serie di panchine rosse in frazione Minotti. Quest'anno a fare da madrina della nostra iniziativa sarà Annamaria Spina, attrice e testimonial nazionale contro ogni forma di violenza. Amica di Bioglio, biogliese di origine e presto ci auguriamo ancor più di famiglia. Siamo particolarmente grati a lei per aver accettato di fare da madrina a questo momento proprio a motivo del suo impegno e della sua storia. Durante la giornata proseguiremo con la raccolta delle ciocche in solidarietà con le donne iraniane”.