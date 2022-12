Nel Biellese 10 nuovi alberi meritevoli di tutela

Il 21 ottobre scorso è stato approvato dalla Regione Piemonte un aggiornamento dell'Elenco regionale degli Alberi monumentali che ha comportato l’inserimento di 75 nuovi alberi in regime di tutela (8 invece le perdite per morte naturale e/o eventi metereologici estremi).

Con questo elenco, che comprende ora complessivamente 318 soggetti, si persegue l'obiettivo del censimento e della tutela degli alberi con un valore tale (per età, dimensioni, portamento, ecc.) da essere considerati dei veri e propri monumenti viventi. Alcuni sono talmente imponenti da non poter passare inosservati, altri sono legati a storie e leggende che si tramandano da decenni, o che furono messi a dimora da personaggi illustri o in corrispondenza di importanti eventi storici (ad esempio le cinque sequoie che crescono nel Parco Burcina - Felice Piacenza, piantate nel 1848 per celebrare l'approvazione dello Statuto Albertino, forse le prime sequoie piantumate in Italia).

L’aggiornamento del registro regionale sarà successivamente recepito, a cura del Ministero dell’Ambiente, nell'Elenco Nazionale, che ad oggi conta più di 4.000 soggetti (in Piemonte il 7-8% degli alberi monumentali d’Italia).

In particolare nel Biellese sono stati inseriti 10 nuovi alberi, portando il numero totale di soggetti tutelati nella nostra provincia a 22. Ancora poco se si guarda all'immenso patrimonio arboreo presente sul territorio!

A spiccare tra questi in fatto di dimensioni troviamo: il castagno di Villa Sella a Bioglio, con ben 11,5 metri di circonferenza; la sequoia gigante del parco di Villa Piazzo a Pettinengo, con i suoi 8,9 metri di circonferenza; sempre a Villa Piazzo un bel cedro di quasi 8 metri di circonferenza; la sequoia costale di Chiavazza, che tocca gli 8,1 metri di circonferenza; il bagolaro (Celtis australis) di Dorzano, in proprietà privata, con i suoi 4 metri di circonferenza: questo albero è stato segnalato dal Circolo Biellese di Legambiente.

. È possibile consultare l'elenco completo sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Alberi monumentali".

Se questo tema vi appassiona e vorreste conoscere meglio gli alberi eccezionali presenti sul territorio italiano vi consigliamo di visitare il sito del RAMI ( https://ilregistrodeglialberi.it/ ). Si tratta di un'organizzazione di volontariato che promuove la conoscenza e la tutela degli alberi monumentali.

Ad oggi sul sito sono presenti le schede di quasi 15.000 alberi in tutta Italia, in continuo aumento, di cui 552 in Piemonte e 69 nel Biellese. Come potete notare si tratta di un numero di individui di molto superiore a quelli inseriti nell'Elenco Nazionale, il lavoro da fare è quindi ancora molto!

Cercate anche la pagina Facebook, dove vengono pubblicate quotidianamente le più belle immagini di questi alberi ( https://www.facebook.com/search/top?q=il%20registro%20degli%20alberi ).

La Regione offre la possibilità di segnalare soggetti che rientrano nei criteri di monumentalità. Se ne conoscete alcuni non presenti nell'Elenco regionale potrete scaricare le istruzioni e il modulo per la segnalazione dal sito della regione, oppure scrivere a Legambiente Biella (assicurandosi di comunicare la posizione precisa).