Maltempo nel weekend, attese nevicate sulle colline del basso Piemonte

“Dalla serata di ieri, la discesa di un nucleo di bassa pressione sulla Francia, richiamerà correnti umide e fredde sulla nostra regione, apportando le prime nevicate della stagione anche a quote collinari. Nel corso della mattinata sono attese precipitazioni diffuse sulle zone a sud del Po, con valori moderati o localmente anche forti tra cuneese, Langhe e Roero. L’aria fredda da est-nordest che insisterà su tali zone determinerà un calo delle zero termico e delle relativa quota neve, che si porterà generalmente sui 600-700 m, ma con valori localmente anche attorno ai 400-500 m in corrispondenza delle precipitazioni più intense”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “In considerazione di ciò il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per nevicate sulla zona della Val Tanaro, con possibili disagi alla viabilità. Le zone a nord del Po saranno interessate da precipitazioni più deboli al mattino, nevose sopra gli 800-1000 m, e più intense nella seconda parte della giornata, in particolare sui rilievi alpini nordoccidentali. Il maltempo perdurerà anche nella giornata di domenica, ma con precipitazioni più sparse e associate ad un progressivo innalzamento della quota neve. La poca neve caduta a inizio settimana (5-15cm), dopo gli ultimi giorni di bel tempo in montagna è già scomparsa sui versanti soleggiati, dove si era depositata su suolo nudo, mentre si mantiene ancora a debole coesione sui versanti in ombra. Le nuove nevicate porteranno un aumento del pericolo valanghe su buona parte dell'area alpina Piemonte che rimarrà compreso tra 1-DEBOLE nelle zone di bassa montagna e 2-MODERATO in alta quota. Con l'inizio della stagione invernale riparte anche l'emissione del video bollettino, con le informazioni sull'innevamento e il manto nevoso raccolte durante la settimana”.