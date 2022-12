Il Natale è arrivato a Cossato, accese le luminarie FOTO e VIDEO

Il Natale è arrivato a Cossato, accese le luminarie (servizio di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Il Natale è di scena a Cossato. Da poco meno di un'ora sono state accese nelle vie principali del paese le luminarie natalizie, sotto gli occhi attenti ed entusiasti di bambini e famiglie.

Questa è la prima iniziativa di una lunga serie di appuntamenti previsti per le settimane che verranno. Nel primo pomeriggio di oggi, 3 dicembre, le voci del Natale hanno risuonato nella piazza della Chiesa. Domani, invece, era in programma il mercato straordinario di via Mazzini, assieme alla cioccolata calda e alla polenta concia degli Alpini. Ma il maltempo ha rovinato tutto con il rinvio degli eventi.