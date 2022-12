Giornata Nazionale per la Sicurezza, la Salute e la Vita sui posti di lavoro, anche Biella scende in piazza

Venerdì 6 Dicembre, in occasione della Giornata Nazionale di Lotta per la Sicurezza, la Salute e la Vita sui posti di lavoro Rifondazione Comunista Biellese e Potere al Popolo con Unione Popolare insieme al Partito Marxista-Leninista Italiano organizzano:

- al mattino volantinaggio nelle scuole che proseguirà nei prossimi giorni a ricordo dei tre studenti morti di alternanza Scuola-Lavoro perché la si abolisca;

-al pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 in Via Italia sotto i Portici del Comune presidio con installazione di pannelli per ciascun morto sul lavoro nel Biellese, per non dimenticare e per rivendicare prevenzione, sicurezza, controlli e assunzione di ispettori SPRESAL alla ASL 12 sotto organico da troppo tempo.