Buona affluenza a Mosso per il debutto del Presepe Gigante di Marchetto FOTO

Buona affluenza, nonostante il meteo non dei migliori, per il debutto del presepe gigante di Marchetto, a Mosso, nel comune di Valdilana per l’anno 2022. L’evento è partito dalla piazza principale di Mosso per poi spostarsi nelle varie tappe del percorso nel centro storico, fino all’arrivo alla capanna, costantemente accompagnati dal coro natalizio.

Franco Grosso, curatore del presepe, racconta il fascino del presepe e di come ogni visitatore ne diventi parte esplorandolo in ogni suo aspetto: un modo per riaprire una finestra sulla sua storia passata che rivive.

Luciana Furlan, scenografa del presepe, spiega le aggiunte di quest’anno soffermandosi in particolare sulla figura di Maria nella capanna, ispirata ad un’illustrazione di Mantegna, privata dell’alone sacro e raffigurata come una comune madre.

Infine, canti natalizi per le vie del borgo così da allietare i visitatori.