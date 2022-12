ANPS Biella in visita al III° Reparto Mobile della Polizia di Stato

Nell’ambito di iniziative atte a promuovere visite di carattere socio - culturali, il 30 novembre un gruppo di soci della Sezione Provinciale di Biella dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, si è recato presso la Caserma “Antonio ANNARUMMA”, di stanza a Milano, dove ha sede il III° Reparto Mobile della Polizia di Stato, già III° Reparto Celere. La rappresentanza, composta da alcuni appartenenti al Reparto Celere, ha potuto visitare la Caserma dove anni fa ha prestato servizio.

Il III° Reparto Mobile, oltre a portare avanti i tradizionali compiti di tutela dell’ordine pubblico e soccorso, si distingue per la realizzazione di numerose iniziative dedicate alla cittadinanza, con l’obiettivo di creare un ponte tra le Istituzione la società civile. Inoltre riserva particolare attenzione al mondo della scuola, con iniziative destinate all’educazione civica e alla legalità e collabora altresì attivamente con Associazioni di persone con disabilità. Organizza numerosi eventi benefici: non solo raccolta di fondi, ma anche di abiti e cibo per i bisognosi. Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha concorso a tutte le attività di presidio messe in atto. Nel corso della visita il Presidente Antonio Dimonte ha consegnato al Dirigente del III° Reparto Mobile dott. Paolo Barone il CREST dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.