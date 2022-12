A Spazio LILT inaugurato il progetto fotografico dedicato a chi si spende concretamente per la prevenzione

Sabato 3 dicembre alle ore 15:30 è stato presentato a Spazio LILT “VOLTI ALLA PREVENZIONE” progetto fotografico realizzato in collaborazione con #VOLTISTAMPATI di Stefano Ceretti e Tintoria Finissaggio 2000.

114 ritratti in bianco e nero eseguiti tra la primavera e l’estate di quest’anno e stampati su 7 strisce di tessuto lunghe 9 metri che ricopriranno per circa due mesi parte della facciata di Spazio LILT. Un modo per “abbattere” le pareti della struttura che ospita la sede di LILT Biella e metterne a nudo il cuore pulsante, ovvero le persone che ogni giorno si adoperano per altre persone nella lotta contro il cancro e che, spinte da ragioni diverse e con ruoli diversi, hanno fatto della Prevenzione una priorità.La loro testimonianza è un’occasione per ringraziare le centinaia di uomini e donne che in questi 27 anni hanno agito concretamente contro il cancro insieme a LILT Biella; in modo particolare il Presidente Dott. Mauro Valentini che con il suo esempio ha tracciato la strada su cui continuerà a muoversi l’Associazione.

L’inaugurazione di “Volti alla Prevenzione” è stata anche l’occasione per ricordare altre due persone che hanno segnato la storia di LILT Biella: nel pomeriggio di sabato la Sala Formazione di Spazio LILT è stata infatti intitolata alla Dott.ssa Filomena La Pasta, medico dalle grandi doti umane e professionali che ha lavorato per circa un decennio presso L’Hospice di Biella.Mentre alla presenza dell’Assessore Regionale Chiara Caucino è stato consegnato il Premio “Piero Caucino” alla memoria di Lauro Bigliocca, dottore commercialista recentemente scomparso e storico socio fondatore di LILT Biella e della Fondazione L’Orsa Maggiore.