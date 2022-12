Serie a recupero in trasferta a Genova per affrontare Pro Recco

Nella domenica che prevede uno stop del campionato di Serie A, Biella Rugby recupera la giornata 7 affrontando, in trasferta, Pro Recco. Società gloriosa, da anni in categoria, coriacea e determinata, sta’ affrontando nelle ultime due stagioni, un momento di difficoltà. La classifica è il primo riscontro evidente del periodo oscuro che gli Squali stanno attraversando: ultimo posto e un solo punto conquistato. Sei sconfitte consecutive, ma la qualità del loro gioco si palesa in

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Andiamo ad affrontare Recco dopo aver giocato, domenica scorsa, la nostra miglior partita, quindi carichi di buone sensazioni e gran voglia di fare bene. Proveremo a fare il risultato per schiodarci dal fondo della classifica ed incominciare a respirare aria più leggera. In squadra il clima è positivo, come del resto è sempre stato. E’ ovvio che quando si perde tutto diventa un po’ più difficile, ma dopo la buona serie che siamo riusciti ad inanellare, è decisamente più facile lavorare. L’importante è non abbassare la testa e andare