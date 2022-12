Cosa ci dicono le stelle? Ecco l'Oroscopo di Corinne dal 2 al 9 dicembre

ARIETE: Trafelati e intronati vorrete stare lontano mille miglia da tutto il caos che precede il Natale invece vi toccherà correre da una parte all’altra, sopportare tipi più indigesti di un capitone o far buon viso a cattivo gioco per non litigare. Però su con il morale perché molto presto sistemerete una questione traballante. Coltivate inoltre un’amicizia, non arrabbiatevi per inezie e se invitati ad un ritrovo accettate senza fare in muso o mugugnare. Incontro casuale.

TORO: Preparatevi a depositare sotto il tradizionale alberello i sogni più belli: con il benestare delle fulgide stelline un paio potrebbero avverarsi facendovi toccare quella minima porzione di felicità ampiamente meritata… Soprassedete dunque su grettezze e trivialità a favore di una disponibilità che verrà, magari da posteriori fonti, equamente ricambiata. Riceverete inoltre, in anticipo, dei bei pensierini. Inclinazione a spaccare stoviglie, gingilli, palline o lucine.

GEMELLI: Traete insegnamento da ogni esperienza, perdonate un torto e avvicinatevi al Natale con l’animo sereno imparando a vivere alla giornata, a non stressarvi inutilmente, a dare maggior rilevanza agli affetti e agli antichi valori rammentando che anche quando tutto sembrerà andare storto ci sarà una manina, terrena o divina, pronta ad aiutarvi. Familiare od amico da spalleggiare o andare a trovare. Un pensierino o una chiamata risolleverà il morale. Corsa ai primi regalini di Natale.

CANCRO: A partire da adesso i giorni antecedenti al Natale appaiono frenetici e soltanto lontanamente ipotizzare di riposare è pressoché impossibile considerata la mole di lavoro da smaltire. Un eccesso di stress vi porterà a sbottare rimanendo nel contempo nauseati di chi si innalza ad onnisapiente e poi brindate all’ostacolo sormontato perché, per un fiocco di neve squagliato, scamperete un guaio così come non saprete se partecipare ad un festeggiamento o meno.

LEONE: Le stelle dicembrine propinano un viavai di entrate, uscite, cosette da variare, bugiardelli da smascherare. Tenete pure sotto sorveglianza le proprietà private, non prestate nulla a chicchessia e mitigate i guizzi di malinconia rammentando che il conto alla rovescia inizia e se non avete ancora pensato ai regali di Natale converrebbe affrettarvi prima di trovarvi a boccheggiare… Un uomo vi farà arrabbiare mentre una festa o un ritrovo riserverà delle sorprese.

VERGINE: Gli strali di un Marte avverso si faranno sentire rendendo l’umore fluttuante e i nervetti saltellanti… In aggiuntiva una persona capricciosa o squinternata avrà il potere di mettere a dura prova la vostra limitata pazienza, un acciacco andrà sottoposto al vaglio di un medico, un versamento esagerato vi manderà in tilt e un ridicolo evento costellerà il week-end. Se la sfiga abbonda contrastatela appendendo in cucina una treccia d’aglio. Domenica godereccia ma spossante.

BILANCIA: I prossimi giorni vi vedranno spettatori o protagonisti di accadimenti burleschi, un contrattempo irriterà, una donna infastidirà, in amore qualcosa non quadrerà ma contemporaneamente un altro fatto farà tirare un lungo sospiro di letizia o di sollievo! I prossimi dì comunque vi vedranno assai indaffarati e snervati…. Se agghindate già l’alberello collocate tra i rami delle pigne e dei bastoncini di cannella: aiuteranno a scacciare le rogne costanti…

SCORPIONE: Alle prese con astri monelli vi scontrerete con la cafoneria altrui constatando rallentamenti in affari, responsi o chiamate. Conti salati, rendiconti, inconvenienti, impediranno di fare come vorreste cozzando contro oggettività ben diverse da come speravate… Ma non demoralizzatevi perché una bella allettante sorpresina vi attende in sordina. Dal 4 dicembre, come talismano naturale, appendete un ramettino di vischio al vostro portale! Gioie o combini nel week end.

SAGITTARIO: Le feste si stanno avvicinando ma non è che ne sentiate molto l’atmosfera, poi, con la quadratura di Giove, dovrete sorvegliare l’economia, stare attenti a non strafare, accontentarvi di ciò che passa il convento e non cascare in preda allo smarrimento. Qualcuno oltretutto dovrà compiere una scelta od organizzarsi a puntino in previsione di un momento abbastanza movimentato. Regalino inaspettato per chi festeggia il compleanno e festa a cui aderire.

CAPRICORNO: Questa prima settimana dicembrina sarà concitata, rigurgitante di novelle ed attese al punto di passare velocemente dalle stelle alle stalle. La prevalenza di taluni aspetti planetari sparpaglierà inghippi, perplessità e amenità sul palcoscenico di una vita dove di gente che recita falsamente ne avete le scatole piene ma grazie ad un appoggino impensato riuscirete in un intento agognato. Indisposizioni varie, legamenti o qualche capogiro costringeranno a mollare il tiro!

ACQUARIO: Tante saranno le cose che preoccuperanno e tante quelle che si risolveranno… Insomma se ben seminerete ben raccoglierete: molto dipenderà da voi e dal modo in cui imposterete un andazzo amoroso o professionale… Un successo farà gongolare, un responso penare ma nel complesso non vi potrete lamentare a parte dei corrucci spettanti un amico o familiare. Negli acquisti natalizi includete una strenna da donare ad una persona speciale. Propensione alle infreddature.

PESCI: Con il primo quarto di Luna che il 30 novembre sfoggia nella vostra costellazione riuscirete, proprio all’ultimo istante, a debellare un fastidio attanagliante e a riprendere in mano le redini di una ingarbugliata questione. Si profilano altresì giornate pepate e talmente incasinate dal rinvenire esiguo spazio per il trastullo sia che lavoriate autonomamente o presso terzi. Le finanze andranno salvaguardate e le uscite di denaro contenute anche se un capriccio ve lo concederete.

**************************************************************************************

Nessun navigante si è mai perso seguendo la rotta delle stelle…

**************************************************************************************