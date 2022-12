Tendenze e colori del Natale 2022: 6 decorazioni per la casa

Decorare la casa per Natale è un vero e proprio rituale, un momento speciale da condividere con la famiglia. Riservare tutte le attenzioni all’abete e allo spazio immediatamente circostante non basta per accendere la magia e far respirare ai propri ospiti la vera atmosfera del Natale. È indispensabile che tutte le stanze siano decorate a festa! Scopriamo insieme perché è importante scegliere uno stile e svilupparlo fedelmente lungo tutto l’allestimento e quali sono le decorazioni che non possono assolutamente mancare in casa. Chi lo desidera può consultare il catalogo di Leroy Merlin e lasciarsi ispirare dalle numerose proposte a tema natalizio.

Il punto di partenza è la scelta dello stile

In molti rinunciano a decorare casa per Natale perché pensano si tratti di un’attività dispendiosa e troppo impegnativa. In realtà, adottando gli accorgimenti giusti, vestire a festa gli ambienti domestici si rivela molto semplice, oltre che estremamente divertente. La cosa più importante è avere le idee chiare sullo stile che si desidera adottare per l’allestimento. È un passaggio fondamentale per scegliere le decorazioni giuste e predisporle secondo criteri precisi che minimizzano la possibilità di errore.

Il consiglio è orientare ogni scelta ad un risultato finale armonioso ed equilibrato e alla creazione di ambienti calorosi e accoglienti in cui trascorrere momenti di convivialità in compagnia dei propri affetti. Non bisogna esagerare perché sovraccaricando gli ambienti si rischia di renderli caotici e poco confortevoli. Nonostante tutte le stanze possano essere decorate a tema, il suggerimento è focalizzarsi sulle zone della casa in cui si trascorre la maggior parte del tempo. All’interno di ogni stanza, inoltre, è bene prendere in considerazione solo i punti strategici e sfruttarli per posizionare le decorazioni natalizie, mai relegandole ad un unico angolo.

Decorazioni e addobbi natalizi: 6 idee

Prima di acquistare gli addobbi per la casa, è indispensabile capire quali soddisfano il proprio gusto personale, quali si abbinano meglio con l’arredamento, quali sono i colori da prediligere, quali decorazioni si hanno già e quali, invece, è necessario acquistare. Nonostante la scelta dipenda da tutti questi fattori, ci sono decorazioni natalizie che non possono mancare in nessuna abitazione. Chi è a corto di idee su come allestire casa per le feste può lasciarsi ispirare dalle decorazioni e dagli addobbi più belli del Natale 2022, tra ghirlande, tessili, personaggi natalizi e molto altro.

Ghirlande di Natale

La ghirlanda è il simbolo delle feste e poche decorazioni fanno respirare la vera atmosfera natalizia come questo addobbo appeso alla porta di casa. È l’ideale per dare un caloroso benvenuto ai propri ospiti e rendere più calda e accogliente la propria abitazione. Le soluzioni tra cui scegliere sono numerose: si va dalle ghirlande decorate con pigne, aghi di pino e fiori alle ghirlande decorate con fiocchi e palline natalizie. Chi ha dimestichezza con il fai da te può cimentarsi nella realizzazione di una ghirlanda handmade, utilizzando gli elementi che preferisce.

Spesso trascurati, i corrimano delle scale, opportunamente decorati, hanno un grandissimo potenziale. Sono elementi d’arredo a tutti gli effetti e possono essere addobbati con bellissime ghirlande natalizie fatte di rami di pino, agrifoglio e bacche rosse. Basta aggiungere un filo di lucine per completare la composizione e accendere la magia!

Tessili

A Natale, tra le decorazioni che aiutano a creare un’atmosfera festosa ci sono i tessili. Sono perfetti per arredare casa a tema natalizio e rendere gli ambienti più accoglienti e confortevoli. Sono elementi da mostrare con orgoglio in occasione delle feste e con cui è possibile decorare casa in modo facile e veloce. L’idea è sistemare sui divani e sulle poltrone plaid e cuscini decorati con trame ispirate alle feste: via libera ai colori tipici del Natale (oro, rosso, verde, bianco) e ai disegni che ritraggono stelle, fiocchi di neve e renne. Non può mancare un tappeto morbido su cui sedersi per scartare i regali di Natale davanti al camino.

Personaggi natalizi

Quando si hanno a disposizione tanti piani d’appoggio, l’ideale è decorarli con gli addobbi natalizi. Che si tratti di un mobile tv, di una mensola o del davanzale di una finestra non fa differenza: ogni superficie è buona per ospitare decorazioni a tema. Si può realizzare un piccolo presepe oppure creare una composizione di personaggi natalizi, come Babbo Natale, renne e Schiaccianoci. In alternativa, un villaggio di Natale in movimento è sempre un’ottima idea per creare atmosfera.

Piante e vasi natalizi

Chi ama abbellire gli interni e gli esterni di casa con il verde, in occasione del Natale non può fare a meno di acquistare le piante tipiche di questo periodo dell’anno. La Stella di Natale, l’agrifoglio e l’Elleboro sono perfetti per far respirare lo spirito natalizio sia dentro casa che in giardino. Il consiglio è collocare le piante all’interno di vasi decorati o personalizzati a tema Natale. Si possono aggiungere luci, fiocchi e altre decorazioni per un risultato d’effetto.

Decorazioni per finestre

Spesso trascurate quando si decora casa per Natale, le finestre e le portefinestre hanno un grande potenziale perché sono visibili anche dall’esterno. Il consiglio è abbellirle con un filo di luci, dall’interno o dall’esterno, per creare atmosfera quando arriva sera. Gli sticker, invece, sono perfetti per rallegrare gli ambienti durante il giorno! Un’ottima idea è utilizzare degli stencil natalizi per creare disegni a tema sui vetri (dalla figura di Babbo Natale alle sagome di case, alberi e fiocchi di neve).

Addobbi per la tavola

Anche la tavola da imbandire a festa per la cena della Vigilia o del pranzo di Natale fa parte dell’allestimento e richiede le dovute attenzioni. Tutto ciò che serve è un bel centrotavola natalizio in grado di mettere in risalto la mise en place. Il consiglio è realizzarne uno fai da te, combinando insieme pigne, candele e piccoli pacchi regalo. Fiori e lucine sono di grande effetto e i segnaposto di Natale non possono mancare per dare il benvenuto a tavola ai propri ospiti!