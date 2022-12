Scopri Asti a Natale con i “Gioielli del Territorio”e “Il Magico Paese di Natale”

Proseguono le iniziative legate al Natale Astigiano. Ogni fine settimana Asti accoglie tanti turisti e visitatori, curiosi di vivere l’atmosfera natalizia in città, in questo periodo ancora più affascinante e suggestiva.

I mercatini del Magico Paese di Natale diffusi in tutto il centro storico e l’inedita rassegna di eccellenze “Gioielli del Territorio” presso il Palatartufo nel salotto della città, in piazza San Secondo, offrono la possibilità di godersi l’attesa del Natale, curiosando tra prodotti di artigianato, specialità enogastronomiche, degustazioni e tanto altro.

In particolare, in piazza San Secondo, si trova una selezione di casette di produttori locali d'eccellenza.

Tante altre attrattive sono presenti in città per lo svago di grandi e piccini: in Piazza Statuto c’è la pista da pattinaggio e la tradizionale Giostra dei Cavallini, e in Piazzale Saracco (pressi di Piazza Libertà fronte sede CR Asti) la Grande Ruota panoramica.