I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 2, 3, 4 dicembre

Venerdì 2 dicembre

-Biella, Museo del Territorio, laboratorio natalizio per famiglie dalle 16,30

- Biella, serata dedicata al mondo del rally al Museo del Territorio dalle 21, “Le Leggende del Montecarlo”. Organizzato da Amsap Biella, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Biella, durante l’evento saranno ricordati piloti, meccanici e preparatori biellesi, che hanno vinto gare mitiche a bordo della Lancia Stratos.

- Tavigliano, aspettando il Santo Natale, alle 20.45 in chiesa parrocchiale concerto organizzato dalla Pro Loco. Cori: Le voci del sabato sera, Corale Parrocchiale di Bioglio.

- Biella, ore 21 Che cos’è l’Ayurveda?, conferenza presso I Ricostruttori a Biella (Cascina Sant’Emilio, Case Sparse S. Biagio, 4 Biella)

- Biella, Museo degli Alpini, alle 18 lo scoprimento della teca dedicata al Generale Tommaso Vialardi di Sandigliano. A seguire la presentazione del Fondo con l’intervento di Tomaso Vialardi, nipote del Generale, e Danilo Craveia, Direttore dell’Archivio Storico ANA Biella.

- Gaglianico, Sentimental Mood, concerto for Lilt dalle 21

Sabato 3 dicembre

- Sandigliano, in piazza mercatino dell'Avvento dalle 9 alle 17 e giochi sotto l'albero dalle 14,30 alle 16.

- Biella, Natale a Biella, dalle 12 Spettacolo Magia con Mago Stefano Gold: piazza Santa Marta, ore 15.30, 16.30 e 17.30. Creazione di un festone natalizio con materiale naturale: Galleria Orazio Mosca, dalle ore 15.30. Mercatino della Solidarietà: Portici Municipio, dalle ore 12 alle 19. Luna park in piazza Duomo

- Biella Piazzo, l'associazione Noi del Piazzo organizza addobbiamo piazza Cisterna, dalle ore 15

- Biella, Convegno annuale Fondazione 3BI "Obiettivo Trasformazione Digitale" - presso l'ospedale di Biella dalle 9.

- Cavaglià alle ore 10.30 presso la Sala Convegni (Edificio Aquila di via Vercellone) la presentazione del libro "Di lui...solo più una medaglia?" di Guido Donati.

- Vigliano, Teatro EriosIII edizione della Rassegna Interscambi Coreografici, ospite la Compagnia Giardino Chiuso dalle 21.

- Mosso, frazione, Marchetto, inaugurazione presepe gigante

- Ronco Biellese, Fornace Cantono, via Roma 55 Raku di Natale

- Muzzano, Scuola senza pareti: Albero del pane. La graa e la battitura delle castagne, dalle 9 alle 16.

- Candelo, Borgo Babbo Natale

Domenica 4 dicembre

- Candelo, Borgo Babbo Natale

- Cavaglià, Santa Barbara Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, alle 10 ritrovo presso la sezione per un rinfresco, alle 11 Santa Messa nella chiesa Parrocchiale, 12,30 pranzo.

- Biella, i Vigili del Fuoco di Biella festeggiano Santa Barbara dalle 9,15 schieramento picchetto. Il Comando si aprirà alla popolazione locale, a numero chiuso, grazie all’organizzazione di una “Pompieropoli” partire dalle ore 14:00 e fino alle 17:00.

- Sordevolo, XX Edizione del Mercatino degli Angeli dalle 10 alle 18

- Casapinta, inaugurazione della piazza alle 10.30

- Biella, via Dal Pozzo, mostra Stefano Ceretti, "Come fosse un quadro", dalle 15 alle 18 in collaborazione con Idea e Berenice eventi

- Valdilana, alle ore 18, presso la Biblioteca, Gian Paolo Gallo presenta il suo nuovo viaggio in Nepal

- Zumaglia, mostra Galassika a Villa Virginia dalle 10

- Biella, nella Basilica di San Sebastiano, alle 16:30 concerto benefico L’Associazione MUSICA IN ARMONIA, saranno raccolti Fondi per suor Svitlana Francesca Huminska, che è un medico chirurgo operativo nell’Ospedale di Odessa in Ucraina.

- Valdilana, Valle Mosso, Festa del baccalà, Organizzata dall'Ass. Volontariato Vallestrona.