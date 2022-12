Titoli big tech: quali previsioni per le azioni Amazon? Il punto degli analisti

Le azioni di Amazon, colosso mondiale dell'e-commerce e in grado di sviluppare spesso nuovi core business, sono sicuramente tra quelle che riscuotono un grado maggiore di successo e suscitano molto interesse tra analisti e investitori. Le performance realizzate in passato da questo titolo, che appartiene alla galassia dei cosiddetti big tech, sono infatti così interessanti da tenerlo costantemente sotto la lente di ingrandimento. Analisti e investitori sanno bene che ogni titolo, anche i migliori in assoluto prima o poi raggiungono un punto massimo ma per Amazon non vi è la convinzione che questo sia già stato toccato.

Amazon è infatti il marketplace più utilizzato e conosciuto a livello mondiale e chi ha investito su questo gruppo diversi anni fa ha potuto veder crescere in modo significativo il proprio capitale. Il colosso creato da Jeff Bezos è però particolarmente interessante perché è molto dinamico e lancia spesso delle novità che interessano non solo il portale di vendita online ma anche novità assolute, come avvenuto ad esempio nel caso del lancio di Amazon Pay. Di conseguenza oggi moltissime persone includono Amazon nel proprio portafoglio e si chiedono quale sarà il futuro di questo colosso.

Possibili scenari futuri per Amazon





Oggi chi decide di acquistare azioni Amazon sa che questo titolo è stato in grado di conservare nel tempo delle notevoli potenzialità, anche nei momenti in cui sembrava essere arrivato vicino al massimo del suo valore. Proprio questa componente è risultata in grado di conferire stabilità ad Amazon, di conseguenza queste azioni vengono spesso inserite in un portafoglio anche soltanto per la capacità di offrire una buona resistenza alla volatilità. Ovviamente nessun analista può prevedere con esattezza quale sarà l'andamento futuro del titolo in borsa, però vi sono sicuramente degli aspetti utili da prendere in considerazione.

I principali fattori che possono incidere sull'andamento di Amazon in futuro sono:

Apertura di nuovi core business .

Situazione dei competitor.

Fama a livello internazionale.

Possibili acquisizioni.

Ampliamento dei servizi .

Espansione del mondo prime.

Amazon ha già ampiamente dimostrato la sua dinamicità e l'intenzione di lavorare continuamente all'apertura di nuovi core business. Questo aspetto di per sé non è una garanzia di successo, in quanto non tutti i progetti poi nel tempo si rivelano vincenti ma è sicuramente un elemento che attesta la volontà del gruppo di Bezos di oltrepassare i propri limiti. Per quanto riguarda i competitor, soprattutto quelli più importanti che sono quotati in borsa, è importante segnalare che Amazon sta acquisendo nel tempo una posizione di sempre maggiore preminenza (eccezion fatta per alcune zone in cui è ancora meno diffuso il suo uso).

La conoscenza del brand di Amazon è comunque in grande espansione anche nei Paesi in cui l'utilizzo di questo e-commerce non è ancora comune. Di conseguenza è possibile ipotizzare, se il modello dovesse replicarsi, una ulteriore espansione di Amazon in queste zone del mondo nei prossimi anni (in primis in Sud America e in alcune zone dell'Asia). Questo è sicuramente un passaggio cruciale per la crescita di Amazon.

Considerazioni finali

In conclusione per gli analisti è quindi evidente che le azioni di Amazon continuino a rappresentare un elemento di grande importanza ed interesse sui listini finanziari del momento. Il titolo è cresciuto a dismisura negli ultimi anni ma ha anche risentito di un 2022 particolarmente complesso per tutti i settori e di conseguenza potrebbe offrire anche dei punti di ingresso interessanti, nel caso in cui fosse possibile auspicare una ripresa dell'economia nel corso del 2023 (purtroppo ancora non ipotizzabile).

Di conseguenza è quindi evidente che investire sulle azioni di Amazon non mette gli investitori al riparo dai rischi ma rappresenta sicuramente un'opportunità molto interessante. Il gruppo di Bezos, essendo un colosso affermato, potrebbe anche rendersi protagonista di acquisizioni a livello internazionale e questo potrebbe avere buone ripercussioni sulla crescita del titolo. Infine è importante segnalare anche la possibilità che Amazon prosegua la sua corsa ampliando i propri servizi anche al di fuori della piattaforma.

Per esempio recentemente Amazon ha concesso ai suoi venditori la possibilità di investire in pubblicità anche su canali esterni alla piattaforma, per aumentare i visitatori in arrivo sull'e-commerce attraverso i motori di ricerca. In generale l'espansione dei servizi di Amazon e in particolari di tutti quelli legati al mondo "Prime" (che ha permesso di sviluppare la logistica di Amazon) sono molto importanti per il futuro di questo asset che mantiene ancora delle interessanti prospettive di possibile crescita futura.