“Camminare-ascoltare-immaginare insieme”, oggi camminata sonora da Cittadellarte agli ex Rivetti - Foto Cittadellarte

CAMMINARE - ASCOLTARE - IMMAGINARE INSIEME

Che futuro hanno gli edifici ex Rivetti?

Quali alternative possiamo immaginare insieme?

Vi invitiamo a partecipare oggi, venerdì 2 dicembre, a un pomeriggio di sperimentazione, educazione e collaborazione con artist* visiv*, attivist*, student*, researchers e social activators.

PROGRAMMA:

14:15 - 14:30 Arrivo partecipanti

14:30 - 15:00 Introduzione e Esercizi di attivazione sensoriale e ascolto - Cittadellarte, Sala UNIDEE.

15:00 - 16:30 Passeggiata Sonora. Via Cernaia, Via Carso e complesso ex Rivetti.

16:30 - 17:00 Merenda - Cittadellarte, Sala Unidee.

17:00 - 18:15 Dialogo Itinerante, Micro-Geographies of Engagement. Con partecipazione e contributi di: MaloModo - Raytrayen Beakovic Lauria - Edoardo Fumagalli - Marta Morino - Campagna Est-Urbano - Gaia Zanone

18:15 Aperitivo - Cittadellarte, Sala Unidee.

Il workshop prevede una Passeggiata Sonora lungo gli spazi ex Rivetti, una merenda condivisa, una tavola rotonda in movimento e un'installazione sonora partecipativa.

Riprodurremo la geografia della Camminata Sonora in micro scala.Con la partecipazione del pubblico, l* espert* invitat* attiveranno una serie di riflessioni, condividendo le loro ricerche, pratiche artistiche e coinvolgimenti sociali.

Temi: Spazio pubblico - occupazione di edifici in disuso - street art - pittura e graffiti - organizzazione di eventi culturali a livello locale - storia e memoria del paesaggio Biellese - possibilità future per l’utilizzo di spazi industriali Ex Rivetti.