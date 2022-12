Trattore danneggia la barriera del passaggio a livello, Carabinieri in azione a Vigellio

Transita a bordo del suo trattore in prossimità di un passaggio a livello. Ma per cause da accertare danneggia la barriera. È successo ieri mattina, 1 dicembre, a Vigellio, nel comune di Salussola.

Il conducente ha subito allertato le forze dell'ordine raccontando quanto avvenuto. In breve tempo si sono portati sul posto i Carabinieri, assieme ai tecnici preposti per la riparazione della barriera, ormai divelta. Nel corso dell'intervento, due treni della linea Santhià-Biella sono stati soppressi.