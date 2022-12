Processo a Corradino per l'episodio del Tracciolino, il Comandante Migliorini non risponde

Ancora una volta, la seconda, il Comandante della Polizia Locale di Biella ieri giovedì 1 dicembre, si è avvalso della facoltà di non rispondere chiamato a testimoniare al processo al Sindaco Claudio Corradino a cui si contesta il reato di peculato d'uso. In particolare, al primo cittadino si contesta il fatto di aver usato l'auto di servizio per spostamenti privati la notte del gennaio 2021 quando si ribaltò con il mezzo della Protezione Civile al Tracciolino, nel Comune di Netro.

La prima volta che il Comandante si è avvalso della facoltà di non rispondere è stata ad aprile di fronte al Procuratore Teresa Angela Camelio.

Lo stesso Migliorini, oltre a essere testimone, nello stesso processo è anche indagato.

Si torna il aula il 19 gennaio.