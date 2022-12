Evade dai domiciliari. Denunciato e riaccompagnato a casa

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano per non aver rispettato le prescrizioni impartite per la misura della detenzione domiciliare.

Durante il normale controllo del territorio, gli operatori della Polizia di Stato di Biella hanno notato un uomo appiedato, 35 anni residente a Biella, camminare nelle vie centrali della città, il quale alla vista della Volante in servizio si è defilato e ha aumentato vistosamente il passo tentando di eludere un possibile controllo. Una volta raggiunto e identificato compiutamente si è accertato che il soggetto era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e che nel frangente temporale del controllo non era autorizzato ad uscire di casa. Pertanto, il soggetto è stato denunciato per il reato di evasione e riaccompagnato presso la propria residenza.