Teatrando, ecco il calendario dell’avvento - FOTO

Nel dicembre del 2020, in un tempo in cui tutto era sospeso e in attesa, la compagnia Teatrando lavorò “da remoto” realizzando un’iniziativa a tema natalizio: un “Calendario dell’Avvento”, teatrale, virtuale e anche solidale, costituito da 24 racconti, interpretati da altrettanti attori e filmati, che furono poi recapitati sulla posta elettronica delle persone interessate. L’iniziativa, complice forse il fatto che furono delle feste “in zona rossa”, ebbe un grande successo: ne furono venduti infatti oltre 260.

Lo scorso anno, in una situazione diversa, ma non del tutto risolta, l’iniziativa è stata riproposta con la stessa formula: l’invio di una mail al giorno, dall’1 al 24 dicembre, con relativo video in cui uno dei personaggi del presepe racconta la sua storia.

Il riscontro è stato di nuovo buono, anche se con numeri inferiori. Quest’anno Teatrando ha scelto di rimettere in vendita quello stesso “Calendario dell’Avvento”, ma in un pacchetto completo, che comprende tutti i 24 video. Questo sarà recapitato sempre sulla posta elettronica dell’acquirente, ma in un unico invio.

La mail conterrà i link che permetteranno di visualizzare i singoli racconti video-teatrali sul canale YouTube.

Il “Calendario dell’Avvento” si trova sul sito della compagnia www.teatrandobiella.it , nel periodo che va dall’1 al 24 dicembre.

Per mantenere l’idea del calendario che si svela a poco a poco, nello stesso periodo, sui canali social di Teatrando, ogni giorno verrà condiviso un piccolo frammento di ciascun video, in cui i personaggi si paleseranno uno per volta, offrendo un breve assaggio della loro storia.

I testi delle scene, scritti da Massimo Foglia, danno voce ai protagonisti di un ipotetico presepe, esplorando i loro pensieri e suggerendo riflessioni profonde, argute e mai banali. A raccontarsi sono Maria e Giuseppe, figure come l’arrotino e il pastore, uno dei Re Magi e gli angeli, ma anche il bue, un cane e un gufo, nonché altri esempi di quella varia umanità, che s’immagina possa essere giunta alla grotta, richiamata dalla notizia della nascita del prodigioso bambino.

I video sono stati realizzati da Franco Ramella con il supporto tecnico di Mario Chiamenti. La regia è di Paolo Zanone e Veronica Rocca. L’Adorazione dei Magi di Peter-Paul Rubens è l’immagine che è stata scelta per il calendario. L’opera, custodita al Museo del Prado di Madrid, è un olio su tela realizzato nel 1606 e modificato dallo stesso artista nel 1628-29. Sullo sfondo di un mondo pagano ormai in rovina, rappresentato dalle antiche colonne romane, Rubens inserisce l’adorazione in una suggestiva scena notturna.