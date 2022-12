Collezione Marazzato, oltre 700 visitatori per il “porte aperte” del 26 novembre, FOTO

Una bella giornata di sole ha contribuito alla riuscita del primo “porte aperte” con cui sabato 26 novembre la Collezione Marazzato si è mostrata al pubblico di appassionati di mezzi d'epoca: oltre 700 tra conoscitori, addetti ai lavori e semplici appassionati, spesso con famiglie al seguito, dalle 10:00 alle 18:00 hanno varcato i cancelli del complesso che si trova a Stroppiana, lungo la SP31.

Ad accoglierli, alcune auto d'epoca, anch’esse appartenenti alla Collezione Marazzato, messe a fare da preambolo al vero piatto forte, ossia circa 150 dei 300 autocarri e furgoni che compongono questa impressionante raccolta, schierati dentro e fuori i locali dell'ex complesso tessile che oggi le fa da sede.

Piazza d'onore - nel salone principale - per il Fiat 682, gloria del trasporto italiano dagli Anni '50-'80, festeggiato con una mostra tematica che ha allineato i migliori esemplari della collezione stessa, tra cui un raro “122” della prima serie, datata 1952, più qualcuno messo a disposizione da altri appassionati, incluso lo spettacolare bus 682 RN2 proveniente dalla Collezione Politi.

La manifestazione non si è limitata all'esposizione statica dei mezzi, tutti aperti e accessibili per la gioia di grandi e piccini che si sono potuti sedere a bordo dei giganti d'acciaio, né alle visite guidate tra i locali e le aree esterne alla scoperta dei modelli, soprattutto di produzione italiana, raccolti e restaurati negli anni dallo scomparso imprenditore Carlo Marazzato e oggi gestiti dalla famiglia.

I visitatori hanno infatti potuto effettuare anche brevi giri dimostrativi a bordo di alcuni mezzi, tra cui bus e autocarri d'epoca, e suggestive immersioni nella storia grazie all'installazione allestita nel salone principale, che tramite speciali visori per la realtà virtuale ha offerto l'opportunità di vivere l'esperienza simulata della guida di un camion negli Anni '50.

A completamento dell'esperienza, un'area ristoro con specialità tipiche e una dedicata ai bambini con un percorso per macchinine a pedali.

Non si è trattato di un evento eccezionale e isolato, come ha ribadito nel corso di una video intervista Alberto Marazzato, uno dei tre fratelli che, oltre alla collezione, gestiscono l'omonima azienda leader nei servizi ambientali: “Organizzeremo un nuovo porte aperte ogni mese, ogni volta con una diversa esposizione tematica o con qualche novità da presentare”.Insomma, questo edificio e il patrimonio culturale che conserva promettono di diventare sempre più un luogo di aggregazione e un riferimento per l'attività del motorismo storico.