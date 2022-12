Trivero Sub in azione a Valdilana, raccolti rifiuti abbandonati: il grazie del Comune (foto dalla pagina Facebook del comune di Valdilana)

Domenica 27 novembre, l'Associazione Trivero Sub ed alcuni volontari hanno provveduto alla pulizia di un tratto di strada tra Viebolche e Bellaria.

“È inaccettabile che nel 2022 ancora si gettino i rifiuti lungo le strade, chi lo fa commette un reato non solo per la legge ma anche nei confronti del futuro del nostro ambiente – si legge nel post apparso sulla pagina Facebook del comune di Valdilana - Un grazie infinito ai volontari dell'associazione Trivero Sub che ancora una volta ci ha dimostrato che voler bene al territorio con azioni concrete fa stare bene. Grazie”.