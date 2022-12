Tennistavolo, la Nazionale sfiderà la Repubblica Ceca

Il PalaPajetta è pronto ad ospitare la più ricca serie di eventi legati al tennistavolo nella storia della città. Da domenica, e per un’intera settimana, la struttura comunale sarà teatro di una serie di appuntamenti pongistici incredibile, che culmineranno con l’appuntamento di martedì 6 dicembre, quando la Nazionale italiana maschile sfiderà la Repubblica Ceca: in palio le qualificazioni ai campionati Europei 2023. Per questa importante sfida coach Lorenzo Nannoni si affiderà al mantovano Matteo Mutti (Top Spin Messina), al bolzanino Jordy Piccolin, al novarese Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e al romano Tommaso Giovannetti (Tennistavolo Genova).

“Affronteremo una squadra forte - spiega il coach azzurro Nannoni -, come ha già dimostrato il match disputato all'andata. Non partiamo favoriti, ma in casa loro abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela. Mi aspetto una gara combattuta, nella quale daremo loro parecchio filo da torcere. Abbiamo svolto un raduno di cinque giorni, con allenamenti tecnici e preparazione fisica quotidiani, in modo da far arrivare i ragazzi all'appuntamento con la gara nelle migliori condizioni per rendere al massimo, combattendo con grinta su ogni punto. Immagino che ci sarà un bel pubblico, ricordo di aver giocato a Biella una volta negli Anni '90 e c'era una marea di gente. Anche in questa occasione avremo bisogno del loro sostegno”.

Al momento il 25enne bolzanino Jordy Piccolin è il numero 251 del ranking mondiale, il 23enne novarese Daniele Pinto il n. 285, il 19enne Tommaso Giovannetti n. 365 e il 22enne Matteo Mutti n. 487. Piccolin e Pinto sono mancini; mentre Giovannetti e Mutti destri. Per la Repubblica Ceca il tecnico Josef Plachý dovrebbe convocare il 35enne Lubomir Jancarik (n. 89), il 24enne Tomas Polansky (n. 97) e il 30enne Pavel Sirucek (n. 184), tutti destri. International Transalpin Trophy - Mediterranean Cup L'International Transalpin Trophy - Mediterranean Cup, in programma mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, è una manifestazione internazionale giovanile, riservata ad atleti Under 12, che vedrà la partecipazione dei Comitati Regionali e di delegazioni straniere delle aree transalpina e mediterranea.

Le delegazioni straniere saranno Albania, Egitto, Grecia, Ile de France, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, NTK Arrigoni (Slovenia), Palestina, San Marino, Serbia, Tunisia e Turchia. Le Regioni presenti saranno Abruzzo, Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Si disputeranno le gare a squadre miste e i singolari maschile e femminile. Le squadre dovranno essere composte da due atleti (una femmina e un maschio) e si confronteranno in incontri che includeranno un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto. Saranno disputati tutti i match. Si partirà con una fase a gironi e al termine le prime due compagini saranno ammesse al tabellone principale e le altre al tabellone di recupero. Anche le competizioni individuali si svolgeranno prima a gironi, con la qualificazione dei primi due al tabellone principale e dei rimanenti al tabellone di recupero.

Tra i protagonisti della manifestazione ci saranno anche due portacolori del TT Biella: Mattia Noureldin e Alessia Fusca. Giornate Rosa - 1° Memorial Elvira Gattulli (venerdì 9 dicembre) Il 24 e il 25 marzo 2018, nella sede del Tennistavolo Coccaglio, una società abituata a dedicare molta attenzione all'attività femminile, sono nate le Giornate Rosa, un progetto voluto fortemente dal Consiglio Federale, presieduto da Renato Di Napoli, allora al suo primo mandato alla guida della FITeT. Precedentemente i tornei delle donne si disputavano contemporaneamente in varie sedi, affiancati a quelli degli uomini. La partecipazione era forzatamente parcellizzata e spesso garantiva dei numeri di iscritte poco significativi. Raggruppare tutte le pongiste in uno stesso Palazzetto e farle confrontare con le loro pari categoria, di quinta, quarta, terza e assolute, ha consentito l'organizzazione di gare con campi di partecipazione più numerosi e più qualificati, che hanno dato a tutte le protagoniste la possibilità di avere un termometro più indicativo del proprio livello rispetto a quello delle avversarie.

Senza trascurare la possibilità offerta alle atlete di incontrarsi anche fuori dal campo e di rafforzare le loro amicizie. Dall'unica manifestazione della stagione 2017/ 2018 si è passati alle tre del 2018/2019 e, per non privilegiare nessuna parte d'Italia, se n'è svolta una al Nord a Coccaglio, a ottobre 2018, una al Centro a Prato, a febbraio 2019, e una al Sud a San Nicola La Strada (Caserta), a marzo 2019. Nella stagione successiva la tripartizione è stata confermata e ha coinvolto Coccaglio a ottobre 2019 e Terni a gennaio 2020, prima della cancellazione della tappa di San Nicola La Strada a marzo 2020, a causa dell'emergenza sanitaria. Si è ripartiti nel 2021 con i tornei di settembre a Terni e ora le Giornate Rosa debutteranno al PalaPajetta di Biella, da venerdì 9 a domenica 11 dicembre. Le pongiste di tutta Italia potranno ritrovarsi, per tre giorni di sano agonismo e non solo, nel ricordo di Elvira Gattulli, figura storica del pongismo italiano, che si è distinta come atleta e dirigente ed è mancata prematuramente nel novembre scorso.

Programma degli eventi

Domenica 4 dicembre Ore 9,30 Torneo regionale Piemontese Grand Prix

Lunedì 5 dicembre Torneo Promozionale con il coinvolgimento delle scuole del Comune di Biella

Martedì 6 dicembre - Qualificazioni ai Campionati Europei del 2023 Ore 17,30 match maschile Italia-Repubblica Ceca

Mercoledì 7 dicembre - International Transalpin Trophy - Mediterranean Cup Ore 8,30 avvio competizioni a squadre Ore 16 round robin gare individuali

Giovedì 8 dicembre Ore 8,30 prosecuzione gare a squadre e individuali Ore 19 premiazioni

Venerdì 9 dicembre - Giornate Rosa - 1° Memorial Elvira Gattulli Ore 9 singolare femminile di quinta categoria Ore 15 singolare femminile di quarta categoria

Sabato 10 dicembre Ore 9 singolare femminile di terza categoria

Domenica 11 dicembre Ore 9 singolare femminile assoluto

Sabato 10 dicembre - 1° torneo nazionale maschile Ore 9 singolare maschile di terza categoria

Domenica 11 dicembre Ore 9 singolare maschile assoluto