Renato Angioi e la carica dei 200 per la premiazione del circuito Coppa Piemonte a Lurisia FOTO

Domenica scorsa, nella straordinaria location del Palaterme di Lurisia nel comune di Roccaforte di Mondovi, si è tenuta la premiazione dell’edizione numero 20 del circuito ciclistico granfondo “Coppa Piemonte”, uno dei più longevi in Italia. Gradito ritorno per tanti appassionati, quello della località famosa per le fonti di Lurisia, che ha attirato per l‘evento oltre 200 tra premiati e appassionati della specialità, in un'atmosfera finalmente libera da restrizioni. Il programma prevedeva la premiazione dei protagonisti del circuito Coppa Piemonte 2021 in contemporanea alla presentazione della 21° edizione che si terrà nel 2023.Apertura di rito con i ringraziamenti a tutti quelli che sono stati vicini ad un sodalizio che, da oltre 20 anni, spicca per passione e attenzione alla qualità organizzativa per procedere poi alla consegna della donazione al Dott. Massimiliano Valenti, rappresentante della Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro Onlus: una cifra importante, segno della solidarietà da parte di tutti gli organizzatori del circuito.

La relazione di Renato Angioi,che ha definito l'evento " una giornata da incorniciare", storico presidente della società organizzatrice e coordinatore del circuito, ha ricordato i momenti difficili che che hanno caratterizzato gli ultimi due anni contrassegnati dalla pandemia, ma che non hanno scalfito la passione e l’attaccamento alla Coppa Piemonte arrivando alla premiazione 2022 con tante idee e ottimi propositi per l’edizione 2023.Svelando alcuni particolari, Angioi si è poi soffermato sulla novità del calendario 2023 e alcuni particolari del regolamento..Tanti i riconoscimenti consegnati, tra cui la stella al merito per il “Senatore” Giuseppe Scatà che ha partecipato a tutte le edizioni del Circuito Coppa Piemonte le targhe di ringraziamento e maglie agli sponsor cicli Drali Milano, Briko, Ciclopromo Components, Chiesa Viaggi, Reaction, Selle SMP, Winning Time, Rosti.

In base alla tradizione, spazio privilegiato alla premiazione delle società, anime dell’attività sportiva e da sempre trattate con attenzione da parte di Coppa Piemonte, che ha voluto destinare tantissimi premi ad una classifica animata da protagonisti d’eccezione, con la seguente classifica: 1), Rodnan Azimut, 2) Passatore, 3) Jolly Europrestige, 4) Pedale Godiaschese, 5) La Orsi Bike, 6)Bicistore Team Carcare, 7) Dotta Bike, 8) Swatt Club, 9) Team DE Rosa Santini,!0) My Cycling Team.

Grande attesa per lo spazio dedicato ai particolari delle gare 2023 dove gli organizzatori hanno potuto presentare con immagini e dati gli eventi clou del circuito, che prevede:

26 Marzo – “GRANFONDO VALTIDONE” a Pianello Val Tidone (Pc

23 Aprile – “GRANFONDO MANGIA e BEVI” a Vercelli

28 Maggio – “GRANFONDO La GRAN BORGOSESIA” a Borgosesia (VC)

18 Giugno – “GRANFONDO GIRO VALLI MONREGALESI” a Mondovì (CN)

09 Luglio – “GRANFONDO di CASTEGGIO” a Casteggio (PV)

Infine, grande partecipazione da parte dei Vincitori di categoria del Circuito Coppa Piemonte sui due percorsi Granfondo e Mediofondo, premiati con tantissimi prodotti tecnici di valore.

vedi classica completa su https://www.circuitocoppapiemonte.it/wp-content/uploads/2022/11/premiazioni-2022.pdf

Finita la premiazione, pochi passi per un aperitivo all’aperto presso l’hotel Reale e il classico pranzo conviviale tra brindisi e sorrisi.

Per informazioni, iscrizioni, al circuito, www.circuitocoppapiemonte.it