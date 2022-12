Pralino Sport e Valdigne Triathlon: insieme per un nuovo progetto sportivo

Pralino Sport e Valdigne Triathlon si incontrano per condividere competenze, professionalità ed esperienza a favore dei giovani e dello sport.

Da una parte Pralino Sport metterà a disposizione del progetto le strutture dei centri sportivi di Sandigliano e di Vercelli, con il suo gruppo di giovani e giovanissimi atleti coordinati ed allenati dall’olimpionica Beatrice Lanza e dal Tecnico Fitri Guido Gardini; dall’altra, Valdigne Triathlon fornirà la competenza e il supporto tecnico ed organizzativo di una Società sportiva di caratura nazionale, dove batte comunque un cuore dirigenziale, tecnico ed atletico a trazione anche Biellese L’accordo porterà i giovanissimi Minicuccioli e Cuccioli a debuttare nel mondo del Triathlon con la collaudata struttura di Pralino Sport per poi assegnare alla struttura organizzativa e tecnica di Valdigne Triathlon il percorso sportivo dei giovani Esordienti e delle Categorie agonistiche Ragazzi, Youth e Junior.

Grazie alla fattiva collaborazione fra due eccellenti realtà sportive, si crea così un importante polo nazionale di sviluppo giovanile del Triathlon. L’iniziativa vede il territorio biellese al centro di un innovativo progetto focalizzato sulla condivisione di un percorso di crescita. Per far ben comprendere la portata di questa nuova iniziativa, si ricorda che Valdigne Triathlon ha conquistato il bronzo nel campionato italiano di società di triathlon 2022 e il bronzo nel Trofeo Age Group di società, terzo posto in entrambe le classifiche su più di 500 Team partecipanti.

Nell’ambito del Trofeo Italia Giovanissimi 2022, Pralino Sport e Valdigne Triathlon si sono classificate rispettivamente al 6° e 7° posto assoluto nazionale, con il progetto che prende il via, l’unione e la condivisione delle attività, daranno vita ad una realtà di primissima importanza nel Triathlon giovanile nazionale.