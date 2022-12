Biella 4 Racing al via del 25° Rally Colli del Monferrato e del Moscato

Riprendono gli impegni agonistici in questo scorcio di stagione in casa Biella 4 Racing, con i propri portacolori che saranno impegnati in gara questo fine settimana in occasione del 25° Rally Colli del Monferrato e del Moscato. Saranno infatti Luca Colongo e Fabrizio Rizzo a portare in corsa le insegne del sodalizio Laniero, a bordo della Renault Clio Williams di classe N3.

Ad attenderli, 62,25 chilometri di tratti cronometrati, contro i 170,59 di trasferimenti, per un totale di gara pari a 232,84 chilometri. Centri nevralgici della manifestazione le cittadine di Moncalvo, che ospiterà partenza, arrivo e riordini, e Castell’Alfero, dove troverà spazio il parco assistenza. Le prove saranno quelle di Portacomaro e Moncalvo, da ripetersi tre volte, e Mombarone, da percorrersi due volte, per un totale di 8 tratti cronometrati.

“Sarà una bella sfida”, esordisce Luca Colongo, “dopo tre anni di pausa si torna dietro al volante, in una gara nuova e con Fabrizio per la prima volta sul sedile di destra del Clio. Non sarà facile, le strade sono sicuramente belle e veloci, ma allo stesso tempo tecniche, sperando che il tempo ci accompagni con una bella giornata. L’obiettivo è ovviamente quello di divertirsi e portare a termine la gara, tutto quello che poi ne uscirà sarà ben accetto”.