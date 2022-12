LAM Srl: Oltre quarant’anni di passione, innovazione e meccanica di precisione

Nel 1979, in un piccolo laboratorio situato tra le vie della zona industriale di Vigliano Biellese, dalla tenacia e dalla forte passione dei due giovani imprenditori Amedeo e Maura, nacque Lugli Amedeo Meccanica, oggi meglio conosciuta come l’officina meccanica di precisione LAM Srl.

La forte motivazione dei due fondatori portò l’attività a crescere e ad ampliarsi in maniera sempre maggiore, passando così in brevissimo tempo da uno spazio di piccole dimensioni con una manciata di collaboratori ad una grande struttura di produzione - quella che conosciamo oggi - che vede coinvolti più di 50 collaboratori.

L’attività, che vanta alle spalle oltre 40 anni di esperienza, è giunta oggi alla seconda generazione ed è gestita da Amedeo Lugli insieme ai figli Davide - Direttore commerciale e operativo - e Simone - che si occupa di rimodulare ed ammodernare i processi e i sistemi informativi aziendali; insieme hanno saputo gestire il cambio generazionale in maniera decisa e concreta, poggiando le fondamenta dell’attività sull’innovazione e sulla condivisione di nuove competenze.

“Tenacia e forte fiducia in ciò che si sta realizzando: questo per me è il successo” racconta Amedeo Lugli. “Nel cambio generazionale che sta avvenendo oggi in azienda, l'introduzione dei miei due figli Simone e Davide mi rende certo che l’azienda sia nelle mani di persone esperte e tecniche, e avrà un futuro eccellente”.

Negli anni, LAM, ad ogni periodo di crisi ha saputo rispondere con positività, rilanciandosi, reinventandosi ed investendo negli ambiti della formazione del personale e dell’integrazione di software gestionali e tecnologie d’avanguardia, per rispondere a richieste sempre più esigenti e strizzare un occhio al futuro digitale, ormai sempre più imminente.

“Si tende spesso a pensare che dove non arriva l’uomo, arrivi la macchina; nel nostro settore, invece, è esattamente l’opposto: dove non arriva la macchina, per ottenere la qualità richiesta dai clienti, deve arrivarci l’uomo con le sue grandi competenze” spiega Davide Lugli.

La realtà biellese lavora per aziende italiane ed estere - in Svizzera, Germania e Belgio - sottolineando che, indipendentemente dalla grandezza dell’azienda con cui collabora, ogni cliente ha per LAM la stessa importanza e merita, quindi, lo stesso impegno e la stessa dedizione.

È il partner ideale nel settore della componentistica di precisione: la produzione viene realizzata conto terzi (su disegno fornito dal cliente) e il lavoro viene svolto fianco a fianco con lui, tenendolo costantemente aggiornato sugli avanzamenti di produzione in ogni fase della lavorazione, per realizzare così prodotti di altissimo livello in termini di precisione e qualità. “Tra le parole chiave della nostra organizzazione senz’altro non possono mancare flessibilità, capacità professionale, passione e attenzione al cliente” commenta Davide.

Lo stabilimento di LAM è organizzato in reparti di tornitura, fresatura, controllo qualità e rettifica, ed è specializzato nella realizzazione di componentistica integrata di alta precisione. Dotata di un parco macchine d’ultima generazione, di un’organizzazione efficace del lavoro e di un alto grado di maestranze e personale tecnico, l’azienda ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, diventando un punto di riferimento nel settore industriale in termini di organizzazione e affidabilità.

Specializzata in lavorazioni complesse e, grazie al parco macchine di cui è dotata, nel trattamento di qualsiasi tipologia di materiale, tra i settori principali - ovvero più commissionati e più serviti dell’azienda - troviamo quello aeronautico e quello delle macchine utensili. L’azienda, infatti, realizza e fornisce particolari meccanici per il settore dell’aeronautica, destinati a gruppi assemblati per diverse applicazioni quali, ad esempio, aerei ed elicotteri; questo ambito richiede una scelta accurata dei materiali, alti standard qualitativi in ogni fase di lavorazione e un controllo di qualità molto severo; ma è stato proprio un lavoro accurato di questo tipo che ha permesso a LAM di ottenere, nel 2021, la certificazione EN 9100:2018 per il settore aeronautico, con il conseguente aumento nell’ultimo anno delle commesse e del numero di clienti di questo settore.

Altrettanta precisione è richiesta dal settore delle macchine utensili per il quale l’azienda fornisce particolari con tolleranza centesimali e millesimali, la cui difficoltà spinge LAM ad un miglioramento continuo attraverso formazione, investimenti e organizzazione.

I nuovi progetti in cantiere sono diversi e, molti di questi, LAM li vedrà realizzarsi nel suo nuovo stabili-mento, attualmente in fase di costruzione e grazie alla nuova sede potranno svilupparsi in un ambiente mo-derno: si tratta di un capannone di oltre 2.800 mq – oltre agli spazi per gli uffici direzionali e gli spogliatoi – situato a Biella (Chiavazza) che ospiterà tutte le attività di LAM; come sempre, i focus aziendali metteranno al centro dello sviluppo futuro tecnologia, innovazione e sostenibilità.

L’attuale sede di LAM si trova in via delle Fabbriche Nuove 21/23, a Vigliano Biellese (BI).

Per richieste di preventivi, informazioni sui prodotti e lavorazioni meccaniche, è possibile inviare una mail a commerciale@meccanicalugli.com oppure commerciale2@meccanicalugli.com.

INFO-BOX:

Telefono: +39 015 8129960

Sito: www.officinameccanicaprecisione.it

LinkedIn: www.linkedin.com/company/lam-srl

Instagram: www.instagram.com/lam_srl

Facebook: www.facebook.com/LugliOfficinaMeccanica

YouTube: LAM SRL - Lugli Amedeo Meccanica