Vendono bancali di pellet sul web ma non la consegnano: denunciata coppia di biellesi (foto di repertorio)

Con l'arrivo della stagione invernale tornano le truffe su legna e pellet. I Carabinieri di Cavaglià e Salussola hanno deferito in stato di libertà in concorso un uomo e una donna di 39 e 52 anni, residenti nel basso Biellese. L'accusa? Truffa nella vendita di pellet.

Stando agli accertamenti effettuati, i due avrebbero pubblicizzato la vendita di almeno 5 bancali di pellet sui social. Sembra che il modus operandi fosse lo stesso: una volta ottenuto l'acconto, non avrebbero mai consegnato la merce pattuita e si sarebbero resi irreperibili. Finora, avrebbero ottenuto pagamenti di quasi 2200 euro, in contanti, in due casi specifici. Sarebbero diverse le denunce giunte ai militari dell'Arma.