È stata assistita sul posto dal personale sanitario del 118 l'anziana rimasta investita nella tarda mattinata di oggi, 1° dicembre, in via Repubblica, a Occhieppo Inferiore.

A travolgerla, per cause da accertare, un furgone. A seguito dell'impatto, la donna è stata soccorsa e trasportata cosciente all'ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia locale per la raccolta dei rilievi e la gestione del traffico, ora rallentato.