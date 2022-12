Dalla Toscana non riesce a mettersi in contatto con la parente di Biella, scatta l'allarme (foto di repertorio)

Era solita tenersi in contatto con la sua lontana parente. Ma da qualche settimana non era più riuscita a conversare al telefono con lei e, temendo il peggio, ha lanciato l'allarme.

Protagonista della vicenda una 94enne residente in Toscana che, preoccupata, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per capire che fine avesse fatto la familiare, una 90enne di Biella. Dopo opportuni accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che la donna era stata ospitata in una casa di riposo del territorio, dopo un breve ricovero in ospedale. In seguito, i militari le hanno lasciato il numero della parente dando così l'opportunità di continuare a conversare con lei.