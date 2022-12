Cacciatore nei boschi di Pettinengo, all'improvviso il suo cane viene aggredito e ucciso da altri due

Era a caccia nei boschi di Pettinengo, insieme al suo amico quattro zampe, quando all'improvviso si è imbattuto in due cani di grossa taglia. Proprio quest'ultimi, stando alle ricostruzioni del caso, si sarebbero scagliati contro la sua bestiola e, dopo averlo aggredita, l'avrebbero uccisa.

È quanto avrebbe raccontato un uomo di 62 anni ai militari dell'Arma, intervenuti sul posto per raccogliere la sua testimonianza. Lo stesso non sarebbe stato ferito. È successo ieri, 30 novembre, nei boschi di Pettinengo. Sembra che non sia il primo caso registrato nella zona. Sono in corso accertamenti.