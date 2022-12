Due momenti di preghiera a Biella per padre Massimo Giustetti

Un momento di preghiera e raccoglimento per ricordare padre Massimo Giustetti. È quanto ha predisposto la Diocesi di Biella per le giornate del 3 e 4 dicembre: sabato, alle 18, Eucarestia in Cattedrale con il vescovo di Casale Monferrato Gianni Sacchi; domenica, invece, sempre alle 18, in Duomo Eucarestia con il vescovo di Biella Roberto Farinella.