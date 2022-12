Oropa riprende vita grazie ai privati, Pirali: “Grazie a tutti a nome della Fondazione Funivie”, FOTO

A inizio del mese scorso quando a Oropa un uomo si è trovato in difficoltà per scendere dal Tovo, e il Soccorso Alpino ha impiegato tre ore per portarlo a valle. Il delegato della sezione di Biella Claudio Negro aveva dichiarato che senza la dovuta manutenzione la conca può rappresentare un pericolo (leggi qui deve essere fruibile dal punto di vista della sicurezza). E la richiesta di aiuto della Conca non è rimasta inascoltata.

Appena qualche giorno fa Marco Bardelle dei Microne Local ha provveduto alla sistemazione del tetto del rifugio Savoia e della cestovia; e in queste ore un escavatore della ditta Ronchetta & C Srl ha terminato l'opera di sgombero di una grande frana lungo la Busancano al fine di renderla praticabile in caso di abbondanti nevicate.

Gionata Pirali a capo della Fondazione Funivie ci tiene a ringraziare i privati per questi loro importantissimi interventi: “Dobbiamo davvero tanto sia a Marco Ronchetta che a Marco Bardelle che per loro volontà senza chiederci alcun contributo economico hanno fatto un importante lavoro per la Conca di Oropa. Bardelle ha sistemato i tetti che erano messi davvero male e Marco Ronchetta ha lavorato per giorni lungo la Busancano per rimuovere i grandi detriti che avrebbero ostruito il passaggio della macchina battipista in caso di nevicate. Entrambi si sono attivati per esclusivo amore del territorio. Grazie a questi gesti possiamo continuare a cercare di preservare la Conca e a pensare di rendere un servizio ai Biellesi e a tutti gli appassionati della nostra montagna per la stagione invernale, sperando in abbondanti nevicate che ci consentano di battere la Busancano al fine di renderla il più fruibile possibile a tutti.

Noi ci stiamo impegnando al massimo per continuare a far vivere la Conca di Oropa e i gesti di Marco Ronchetta e Marco Bardelle ci danno ancora più stimoli per proseguire in questa direzione".