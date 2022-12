Cossato, in consiglio una sedia lasciata vuota con rosa e scarpette rosse dedicata a donne vittime di violenza

Un posto occupato in consiglio dedicato a tutte le donne vittime di violenza. È l'iniziativa che ha messo in campo il comune di Cossato nel corso della tradizionale assemblea cittadina. Una sedia utilizzata dai cittadini ma lasciata appositamente vuota, con una rosa bianca appoggiata e un paio di scarpette rosse.

Insieme ad una scritta recante queste parole: “Prima che un uomo decidesse di porre fine alla sua vita, ciascuna di loro occupava un posto a tavola, a scuola, al cinema, sull’autobus, in ufficio, nella società. Un posto lasciato libero e riservato al loro ricordo, nel mezzo della Sala Consiliare, tra le sedie riservate alla cittadinanza, affinché il tema di genere sia presente sempre”.

Nel corso del suo intervento, l’assessore alle Pari Opportunità Sonia Borin ha sottolineato che gesti del genere aiutano l’auspicato cambio di passo culturale affinché gli episodi di violenza subite dalle donne sono sempre più frequenti. Specialmente tra le mura domestiche. A voler fortemente l'installazione della sedia in aula il presidente del consiglio comunale Mariano Zinno che ha evidenziato come, secondo le stime diffuse recentemente, nel Biellese si contano in media annuale circa 13 denunce di violenza sessuale ogni centomila abitanti. Un indice che pone la nostra provincia all’undicesimo posto nella classifica nazionale per tale tipologia di reato.

Zinno ha poi letto il messaggio che il presidente della Repubblica ha diffuso in occasione della Giornata Internazionale contro i Femminicidi, invitando tutti i presenti ad un momento di riflessione, dedicato a tutte le donne vittime di violenza e alla compianta concittadina Deborah Rizzato, di cui, nei giorni scorsi, ricorreva il diciassettesimo anniversario della sua scomparsa proprio per mano del suo aguzzino. Il minuto di silenzio, sempre su richiesta del presidente, è stato anche esteso al ricordo delle vittime della frana di Casamicciola.