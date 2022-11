Un viaggio nella multicultura dell’Asia: Gian Paolo Gallo ritorna in Nepal

Dopo 11 anni il biellese Gian Paolo Gallo ritorna in Nepal, per affrontare un altro trekking nell’Himalaya. Il percorso scelto è quello dell’Everest base Camp (EBC), che sicuramente rappresenta uno dei maggiori trekking mondiali come esperienza sia alpinistica che culturale. Il percorso si sviluppa tra sentieri, villaggi sherpa e templi buddisti.

“Una cultura accogliente, quella della gente nepalese, che ti sorride nel cammino e ti permette di viver esperienze di preghiera e condivisione”. Il percorso sale con la consapevolezza che, con poco ossigeno, ogni passo è più faticoso. Dopo aver raggiunto tre obiettivi oltre i 5000mt (campo base everest, 5364, kala Pattar 5648, Chukkung Ri 5555) il fascino dei giorni a Katmandu permette un tuffo nella religione indù e buddista, attraverso la visita di alcune tra le meraviglie patrimonio UNESCO dell’umanità, i complessi templari di Pashupatinhat e …. Gian Paolo quest’anno offre anche la sua esperienza per sostenere le missioni di Cresco, piccola associazione di valdilana che fa servizio in Kenya e riaprirà le missioni umanitarie il prossimo 15 gennaio 2023.

Questa esperienza sarà presentata, grazie al supporto del Comune di Valdilana, la prossima domenica 4 dicembre, alle ore 18, presso la Biblioteca.

Segue aperitivo di saluti.