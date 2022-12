La SPB Ilario Ormezzano Sai si prepara ad Arona

Prima partita di dicembre per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che sabato sera alle 20.30 ospita la formazione dell’Arona Volley in questa nona giornata di campionato di Serie C. Si tratta di una sfida molto importante per i biellesi, perché gli avversari sono a soli tre punti di distanza ed è un’occasione per allungare.

La squadra di coach Di Lonardo si sta preparando bene al match, anche in vista della nuova casa che ospiterà tutta la società nel mese di dicembre: il Biella Forum. “Sarà sicuramente una partita difficile - dice il centrale della formazione biellese Jacopo Marchiodi -. Sappiamo che Arona sta facendo un grande campionato e pochi punti ci separano da loro. Questa è una partita in cui dobbiamo puntare a fare i tre punti giocando nel miglior modo possibile, per riuscire a rimanere al comando del girone.” Appuntamento sabato 3 dicembre alle 20.30 al Biella Forum, per assistere ad un importante scontro tra due squadre di alta classifica. L’ingresso sarà dalla tribuna gialla.