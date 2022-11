Giovanili SPB, SPB Monteleone Trasporti a punteggio pieno

Continua la scalata della SPB Monteleone Trasporti nel campionato di U17. La trasferta ad Acqui Terme non ha riservato particolari sorprese e il pronostico è stato confermato. Anche in U15 la SPB Lanificio Di Sordevolo porta a casa i 3 punti in palio della sfida con Occimiano.

Doppio impegno per la U18 UISP, che vince 3 a 2 al Palapajetta contro il Valanga F.C., ma perde 3 a 2 in trasferta contro il Sant’Anna Volley. Sconfitta anche per la U19, che in trasferta ad Acqui Terme ha trovato una squadra più pronta e non è riuscita a portare a casa il risultato dopo un primo set vinto ai vantaggi.

U15

SPB Lanificio Di Sordevolo - Fortitudo Occimiano 3-1

Parziali: 25-15; 25-27; 27-25; 25-20.

U17

Volley Acqui Terme - SPB Monteleone Trasporti 0-3

Parziali: 10-25; 8-25; 14-25.

U18 Scuola Pallavolo Biellese - Valanga F.C. 3-2

Parziali: 25-21; 25-22; 25-27; 11-25; 15-11.

Sant’Anna Volley - Scuola Pallavolo Biellese 3-2

Parziali: 20-25; 25-17; 25-14; 21-25; 15-9.

U19 Volley Acqui Terme - SPB Giuse Gallery 3-1

Parziali: 27-29; 25-14; 25-23; 25-17.