Politiche investimenti, Sandro Petruzzi nuovo dirigente in direzione sanità della regione Piemonte

Sandro Petruzzi, 51 anni, ingegnere civile laureato al Politecnico di Torino con master in project management, è il nuovo dirigente del Settore Politiche investimenti della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte. La sua assunzione, vista la graduatoria del bando, è stata decisa oggi dalla Giunta regionale, con decorrenza da domani, 1 dicembre 2022.

L’ingegner Petruzzi ha iniziato la sua carriera professionale come libero professionista, con attività prevalente nel campo del calcolo e della progettazione strutturale, in collaborazione con studi di ingegneria e di architettura di Torino e per conto della Provincia di Torino. Dal 2004, come dirigente tecnico, ha maturato esperienza nel campo della progettazione e costruzione di opere pubbliche di rilevante complessità, del project e construction management e dello sviluppo e coordinamento progetti di partenariato pubblico/privato.

In Città Metropolitana di Torino, è stato direttore e coordinatore delle opere pubbliche, mentre in Università di Torino ha svolto funzioni di progettista, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento, sia nel campo edilizio che delle infrastrutture civili. Dal 2012 al 2014 è stato membro del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e svolge attività di docenza e formazione post laurea nel campo della project management per le opere pubbliche.

Tra i principali progetti coordinati, il leasing in costruendo per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione del nuovo Polo Scientifico Universitario nel Comune di Grugliasco (160 milioni di euro), il project financing per la costruzione del campus “Aldo Moro” di Torino (60 milioni di euro) e la realizzazione del Centro di medicina traslazionale e biotecnologie molecolari - “Scalo Vallino” di Torino, 1° e 2° lotto (50 milioni di euro).