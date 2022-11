Incontro Regione- rappresentanti grande distribuzione a tutela dei prodotti agroalimentari del Piemonte

L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, insieme al direttore e ai funzionari dell’Assessorato regionale hanno incontrato oggi a Torino i rappresentanti di Coop Piemonte, Conad Nordovest e Federdistribuzione Piemonte (per la parte non cooperativa della grande distribuzione), per affrontare il problema dei costi di produzione dell’ortofrutticolo e della zootecnia che impattano sulle aziende agricole, e che ultimamente sono state oggetto di particolare sensibilizzazione da parte dei produttori e delle associazioni agricole.

L’attenzione è stata rivolta in particolare alle due filiere maggiormente colpite dalla crisi dei prezzi, dovuta dai costi alti di produzione, segnalati durante i tavoli di partenariato e puntualmente documentati, mentre alle aziende agricole il prodotto finale viene riconosciuto ad un prezzo basso.

L’assessore Marco Protopapa ha sottolineato: “Questo andamento del mercato sta determinando una crisi seria nelle nostre aziende agricole, a rischio chiusura, e come Regione abbiamo chiesto un incontro con la grande distribuzione che si è mostrata disponibile al dialogo, consapevoli che anche la GDO sta affrontando diverse criticità dovute all’aumento dei costi dell’energia e alla diminuzione dei consumi - prosegue Protopapa - Il primo obiettivo è sviluppare azioni di promozione e informazione rivolte al consumatore sulla scelta dei cibi e delle produzioni del nostro territorio, riconoscendone il giusto valore”.