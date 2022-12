Pella, il grazie al ministro Zangrillo: “Manovra recepisce istanze piccoli comuni sui segretari comunali"

“Sono estremamente soddisfatto che, in questa prima misura utile, rientrino le istanze dei piccoli comuni, grazie a una previsione normativa inserita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, in accordo con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Si tratta di una questione annosa, da me sollecitata in veste di deputato di Forza Italia e di vicepresidente vicario ANCI fin dalla scorsa legislatura, riguardante la carenza cronica di segretari comunali nei comuni fino a 5mila abitanti, che comporta rallentamenti, difficoltà di programmazione e gestione degli atti e delle politiche pubbliche che i sindaci di questi comuni intendono porre in essere”. Lo scrive, in una nota stampa, il parlamentare Roberto Pella.

E aggiunge: “Grazie alla norma inserita nella Legge di Bilancio presentata ieri alla Camera dei Deputati e ora in esame in Commissione Bilancio, a partire dall’anno prossimo e fino al completamento del percorso di implementazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel 2026 i piccoli comuni godranno di un sostegno economico per la spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale. Le risorse deriveranno dal Fondo di 30 milioni annui creato con il Decreto cosiddetto "PNRR 1", il 152/2021, di cui fui Relatore alla Camera, finalizzato alla attuazione dei progetti PNRR. Le risorse del Fondo saranno ripartite con dpcm e saranno utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica, sempre in favore dei piccoli Comuni. Ringrazio il ministro Zangrillo per la sensibilità e la risposta così efficace rivolta a una questione urgente e molto sentita dai piccoli comuni, specie quelli fino a tremila abitanti dove, su 2.422 sedi di segreteria, ne risultano coperte con un titolare soltanto 207”.