Raku di Natale di scena a Ronco Biellese

Il raku è una tecnica di cottura della ceramica giapponese, nata in sintonia con lo spirito zen, in grado di esaltare l'armonia delle piccole cose e la bellezza nella semplicità e naturalezza delle forme. Il Raku è un'arte al servizio di un'altra arte, la Cerimonia del tè. La sperimentazione di questa tecnica non poteva mancare a Ronco Biellese, dove la terracotta ha storia antica. Un gruppo di appassionati si incontra regolarmente per cuocere secondo le tradizioni raku i propri oggetti realizzati nel Laboratorio della Scuola delle Terrecotte.

Si provano nuovi materiali, si sperimentano nuove forme, in allegria e condivisione. E il Natale è un’occasione adatta per preparare questi oggetti, che diventano regali graditi. La ex Fornace Cantono sabato 3 dicembre prende vita con questa iniziativa, grazie alla collaborazione con il Comune e la Proloco di Ronco Biellese. A guidare i partecipanti ad esplorare questa tecnica saranno Cinzia Petraroli e Roberta Fila, grazie alla loro esperienza e conoscenza acquisite nel tempo. L’incontro si svolgerà Sabato 3 dicembre presso la Fornace Cantono in via Roma 55 a Ronco Biellese. La prenotazione è obbligatoria, telefonando a Cinzia Petraroli 3407090186 (anche WhatsApp).