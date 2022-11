Pizza al circolo: Sardegna del cuore attraverso il gusto

In foto Pasqualino Senes

Sabato 3 dicembre 2022, con inizio alle ore 19:30, nuovo appuntamento con pizza alla sarda preparata dallo staff di Su Nuraghe, diretto dal pizzaiolo professionista Pasqualino Senes, di Pozzomaggiore (Sassari).

Momenti di incontro scaldati dal fuoco a legna che illuminerà di nuovo il grande forno costruito da zio Agostino Angotzi di Senis (Oristano); un manufatto realizzato a regola d’arte nel 1986, inaugurato in concomitanza con le celebrazioni per il primo decennio di vita dell’Associazione dei Sardi di Biella. Si tratta di uno degli oltre quaranta forni a cupola costruiti da muratori sardi, presenti perlopiù in case private, opere architettoniche “minori”, che pur segnano e valorizzano il territorio della Provincia di Biella.

Focolare domestico che, nella casa dei Sardi di Biella, si materializza nei bagliori delle fiamme e nei profumi delle farine sapientemente lievitate e arricchite da condimenti mediterranei. Al centro le fragranze sarde, con la pizza “Su Nuraghe” a far da regina, impreziosita da salsiccia dolce o piccante.Un ambiente accogliente e familiare spalanca nuovamente le porte alla Città per far conoscere la Sardegna del cuore attraverso il gusto.