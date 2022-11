Indagine industria manifatturiera, nel 3° trimestre 2022 Biella segna il miglior risultato

Nel trimestre luglio-settembre 2022 la congiuntura industriale ha evidenziato dinamiche differenti tra le diverse realtà produttive dell’Alto Piemonte. I dati restano positivi per tutte le province con la sola eccezione di Novara, a fronte di una media regionale della produzione pari al +1,7% rispetto al corrispondente trimestre del 2021, in un clima di generale affievolimento della ripresa, rimasta sostenuta almeno sino alla prima metà del 2022.

Nel dettaglio Biella, con un dato del +5,8% sul fronte della produzione, segna il miglior risultato a livello piemontese, registrando una crescita del +6,7% anche in termini di fatturato, grazie alla buona tenuta registrata dal comparto tessile. La provincia del Verbano Cusio Ossola registra il +4,1% nella produzione industriale, con una crescita del fatturato pari al +6,9%. Vercelli si attesta al +1,3% sul fronte della produzione industriale, registrando un aumento del fatturato del +5,3%, mentre Novara in questo terzo trimestre è l’unica provincia del Piemonte a registrare una frenata della produzione, con un calo del -1,3%, ma un fatturato in aumento del +4,8%, ancora sostenuto dalle vendite registrate nel periodo in esame. L’indagine del terzo trimestre 2022 ha visto complessivamente coinvolte nel quadrante 716 imprese, per un totale di quasi 25.500 addetti e un fatturato superiore agli 8,7 miliardi di euro.

«I dati del terzo trimestre 2022, sebbene ancora in positivo per alcuni territori, segnalano un evidente e ulteriore rallentamento della crescita, specie sul fronte della domanda estera» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Il caro energia è persistente e l’inflazione ha raggiunto valori record: ne consegue una minore liquidità per le imprese che unita al rialzo dei tassi genera un rischio di indebitamento a costi alti. Finora il livello di produzione industriale del nostro tessuto produttivo ha tenuto, ma dato il difficile contesto economico è presumibile che si verifichino dei cali nei prossimi mesi, come già registrato per il territorio novarese».

FOCUS BIELLA

Nel terzo trimestre il sistema manifatturiero biellese registra un aumento complessivo della produzione industriale, grazie al contributo dei comparti della tessitura e filatura. In particolare nel periodo luglio-settembre 2022 la variazione della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari al +5,8%, risultato al di sopra della media regionale, attestata al +1,7%. Biella registra così per il terzo trimestre consecutivo il dato migliore tra le province del Piemonte. La tessitura presenta il dato più performante (+24,7%), seguita dalla filatura (+15,1%) e dal finissaggio (+9,5%). Le altre industrie tessili sono il solo comparto in negativo nel settore tessile (-6,7%).

La meccanica si attesta al +4,3% mentre le altre industrie manifatturiere sono improntate ad una sostanziale stabilità (+0,8%). Per quanto riguarda le commesse, a livello generale risultano in aumento gli ordinativi provenienti dal mercato interno (+5,9%) e in misura meno significativa dal mercato estero (+3,3%). Sul versante della domanda esistono forti differenze tra i comparti, con la filatura e la tessitura che continuano a prospettare margini di crescita anche sul fronte estero, almeno sul breve periodo. Cresce anche il fatturato, che aumenta sia a livello totale (+6,7%) sia, in misura analoga, sul solo fronte estero (+6,3%).