Bandi Gal, Creazioni di impresa: 170 mila euro a fondo perduto per sei nuove imprese

Il Gal Montagne Biellesi ha pubblicato le graduatorie dei bandi di creazione d’impresa che si sono chiusi a fine settembre. Anche nell’edizione 2022 non è mancato l’interesse nei confronti di una misura di sostegno all’impresa che aiuta i neoimprenditori che completano un percorso con gli sportelli MIP (Mettersi in Proprio della Regione Piemonte) a trasformare la propria idea imprenditoriale in realtà. In molti si sono avvicinati al Gal per chiedere informazioni e magari per confrontarsi con un business plan professionale realizzato proprio tramite i MIP.

Alla scadenza sono state presentate sei domande, quattro nel settore delle filiere produttive ed in generale quattro attività piuttosto diverse fra loro: da un negozio di fiorista a un’attività di trasformazione alimentare per arrivare a un’impresa che sfrutta le nuove tecnologie e i droni autoprodotti per offrire servizi alle imprese e quindi un’attività di giardinaggio e tree climbing. Nel settore del turismo, invece, le due domande riguardano altrettante nuove strutture ricettive: una con la particolarità di offrire il servizio nelle due valli Cervo ed Elvo e l’altra in una casa sull’albero.

“Anche questa edizione dei bandi di creazione d’impresa è stata particolarmente animata – spiega il Presidente del Gal Montagne Biellesi Francesca Delmastro -. Poi, come sempre avviene, alcuni progetti sono arrivati al traguardo ed altri si sono fermati prima. Alcuni magari non si sono dimostrati coerenti con i bandi, altri potenziali imprenditori hanno semplicemente deciso di non proseguire dopo aver beneficiato dello scrupoloso servizio che gli sportelli MIP della Regione svolgono sul nostro territorio e che ringrazio per la professionalità e la preparazione. Con questa tornata diventano ben 20 le nuove imprese nate sul territorio e sostenute dal GAL in quest’ultimo periodo di programmazione: un risultato che testimonia la vitalità del nostro territorio e la capacità di guardare avanti e mettersi in gioco anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo”.

Le quattro domande ricevute sulla misura delle filiere produttive hanno ricevuto 30.000 euro a fondo perduto ciascuna per l’attuazione del piano aziendale che hanno indicato nel business plan validato da Regione Piemonte, mentre alle due imprese nel settore turistico sono stati destinati 25.000 euro ciascuna.

Ora nei prossimi mesi le imprese diventeranno attive e con l’iscrizione alla Camera di Commercio inizieranno le loro attività e potranno realizzare gli impegni che gli varranno l’erogazione del contributo in due tranche: il 60% alla costituzione, il restante 40% al completamento degli impegni indicati nel piano aziendale.

Queste sei nuove imprese vanno ad unirsi alle quattordici finanziate, nella stessa attuale programmazione, con analoghi bandi (operazione 6.2.1. Creazione d’impresa) nel 2017.