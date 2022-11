A Palazzo La Marmora le “poesie per le vie della vecchiaia” di Emilio Jona.

Venerdì 2 dicembre, alle 18, Jona presenterà il libro "Il non più possibile fruscio degli anni: poesie 1999-2021" e dialogherà con Francesco Rognoni dell'Università Cattolica di Milano e Francesco Alberti La Marmora. Modera Marco Cassisa.

Le riprese della presentazione saranno disponibili in streaming a partire dalle ore 21 sulla pagina https:// www.facebook.com/palazzolamarmora .

"Il non più possibile fruscio degli anni: poesie 1999-2021" è la sorprendente raccolta di un autore novantenne che sa guardare indietro ma anche avanti, un itinerario poetico della senilità, privo di smarrimenti e stanchezze, ricco di saggezza e meraviglia, fitto di paesaggi, illusioni, persone, affetti, indignazioni di un presente che è anche memoria pertinente di un passato, forza attiva, e non occasionale ornamento della nostalgia: “è una piccola impresa che intrica / le ore della vecchiaia / impudica, che al fondo / al fondo contiguo e fedele / ha l’inferno / che non chiude la porta / a un paradiso crudele”. “Se cerchi ancora la rima / dentro ogni confuso sparlare / per non perdere l'autostima / e la cecità del sognare / trovi malinconie lacunose / ritagli di stampa ai pensieri / fortunose premesse / l'opacità della mente / tra le travi sconnesse / dell'oggi e le ferite di ieri.”

Jona e Palazzo La Marmora

Dice Francesco Alberti La Marmora: “E’ la quinta volta dal 2005 che a Palazzo La Marmora presentiamo un libro di Jona: in questi 17 anni abbiamo seguito le tappe della sua eclettica creatività! Questo fatto testimonia sia quanto Jona ami presentare i suoi libri al Piazzo, la antica casa della sua famiglia è a poche centinaia di metri dal palazzo, sia quanto per lui Palazzo La Marmora sia la casa dei suoi amici Silvia e Francesco, amicizia di così lungo respiro da essere quasi un legame di famiglia. Nel 2015 fu a partire della presentazione del romanzo Il Celeste scolaro che con Marco Cassisa facemmo nascere la rassegna “FestivaLungo”. Oggi, dopo un rallentamento degli appuntamenti dovuto alla pandemia, con questa presentazione della raccolta di poesie di Jona riprendiamo a programmare incontri culturali rivolti alla cittadinanza. Un altro elemento di continuità è la fedeltà a Jona della casa editrice Interlinea, infatti fu Interlinea a stampare nel 2005 il romanzo giovanile Inverni alti “.

I libri di Jona presentati a Palazzo La Marmora:

2005 “Inverni alti”

2007 “Senti le rane che cantano”

2015 “Il Celeste Scolaro”

2019 “Al rombo del cannon”

2022 “Il non più possibile fruscio degli anni”

L’autore racconta: “Questo libro raccoglie una scelta delle mie poesie di questi ultimi vent'anni e completa un ciclo che comincia con un libro uscito da Scheiwiller, editore che ho molto amato e con cui ho lavorato negli anni '80 e '90, quindi completa questo mio rapporto con la poesia che tra le molte cose che faccio, studio del mondo popolare, del folkore, la ricerca sull'ebraismo, i romanzi, uno dei quali pubblicato con Interlinea (Inverni alti), completa un po' sul finire della vita i miei interessi fondamentali. Come qualsiasi attività di uno scrittore, è un intrico, più o meno aperto, più o meno segreto, tra privatezza e pubblicità. Un elemento ricorrente affrontato nella raccolta è la vecchiaia, vissuta in modo ambivalente, è saggezza ma è anche infelicità fisica, è anche fine, per esempio, dello sci, sono stato un ottimo sciatore, ho smesso di sciare vicino ai 90 anni ed è stata un'enorme sofferenza; si può fare poesia anche raccontando semplicemente il piacere di una sciata in neve fresca. Altro aspetto sono i luoghi, le loro capacità di parlare, di essere vivi, come le piante. Anche l'amore è fondamentale, raccontato sempre come pienezza e privazione insieme, come qualcosa che si perde appena raggiunto, è infatti sempre una specie di continua riconquista. La rima ti costringe ad una ginnastica mentale e intellettuale lasciando sfogo all'inconscio e quindi anche al rapporto, al paragone, all'incontro tra parole che normalmente nel linguaggio consueto e quotidiano non si incontrerebbero. Questa è la poesia, questa infinità di luoghi, di atteggiamenti, di rapporti, di felicità e di infelicità.”L’autore racconta: “ Questo libro raccoglie una scelta delle mie poesie di questi ultimi vent'anni e completa un ciclo che comincia con un libro uscito da Scheiwiller, editore che ho molto amato e con cui ho lavorato negli anni '80 e '90, quindi completa questo mio rapporto con la poesia che tra le molte cose che faccio, studio del mondo popolare, del folkore, la ricerca sull'ebraismo, i romanzi, uno dei quali pubblicato con Interlinea (Inverni alti), completa un po' sul finire della vita i miei interessi fondamentali. Come qualsiasi attività di uno scrittore, è un intrico, più o meno aperto, più o meno segreto, tra privatezza e pubblicità. Un elemento ricorrente affrontato nella raccolta è la vecchiaia, vissuta in modo ambivalente, è saggezza ma è anche infelicità fisica, è anche fine, per esempio, dello sci, sono stato un ottimo sciatore, ho smesso di sciare vicino ai 90 anni ed è stata un'enorme sofferenza; si può fare poesia anche raccontando semplicemente il piacere di una sciata in neve fresca. Altro aspetto sono i luoghi, le loro capacità di parlare, di essere vivi, come le piante. Anche l'amore è fondamentale, raccontato sempre come pienezza e privazione insieme, come qualcosa che si perde appena raggiunto, è infatti sempre una specie di continua riconquista. La rima ti costringe ad una ginnastica mentale e intellettuale lasciando sfogo all'inconscio e quindi anche al rapporto, al paragone, all'incontro tra parole che normalmente nel linguaggio consueto e quotidiano non si incontrerebbero. Questa è la poesia, questa infinità di luoghi, di atteggiamenti, di rapporti, di felicità e di infelicità.”

Emilio Jona (Biella 1927) ha diviso la sua lunga vita tra il lavoro d’avvocato nell’antico studio di famiglia, le scienze umanistiche e la scrittura letteraria. Tra i molti suoi articoli e studi sull’oralità popolare (ha dedicato una particolare attenzione al canto politico e sociale ed è stato tra i fondatori del gruppo di Cantacronache nel 1958), si possono ricordare: Le canzonette che fecero l’Italia (Longanesi, Milano 1962) e, in collaborazione, Le canzoni della cattiva coscienza (Bompiani, Milano 1964), Cantacronache. Un’avventura politico-musicale degli anni cinquanta (Paravia, Torino 1995), Senti le rane che cantano. Canti e vissuti della risaia (Donzelli, Roma 2005, premio Nigra 2006), Senti il rombo del cannone. La grande guerra e il canto popolare (Neri Pozza, Vicenza 2018), Costantino Nigra. I cant popolari del Piemonte (Einaudi, Torino 2009-Neri Pozza, Vicenza 2019). Ha realizzato libretti d’opera per vari musicisti italiani; ha scritto, in collaborazione, testi per la radio e per il teatro, tra i quali: Il 29 luglio del 1900 (premio Riccione 1972), Per uso di memoria (per il Maggio musicale fiorentino, 1972). Ha pubblicato romanzi e racconti, tra i quali: Inverni alt (Amicucci, Padova 1959-Interlinea, Novara 2005), L’aringa (Scheiwiller, Milano 1984), Il celeste scolaro (Neri Pozza, Vicenza 1917, finalista al premio Bottari Lattes 2017), Il Fregio della vita (Neri Pozza, Vicenza 2019). Dagli anni 1948 ad oggi ha prestato una costante attenzione alla scrittura poetica, pubblicando, presso Mondadori, Tempo di vivere (1954) e, con All’insegna del pesce d’oro di Vanni Scheiwiller, La cattura dello splendore (1998) (finalista al premio Viareggio 1998, premio Catanzaro di poesia 1999).