Incidente mortale ieri mattina a Oleggio. Un uomo (i dati anagrafici non sono ancora stati resi noti) è stato investito da una autobotte lungo via Sempione, la strada che si connette alla statale del Lago Maggiore. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. I soccorritori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti.