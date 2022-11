Ubriaco disturba clienti fuori dal bar, arrivano 118 e Carabinieri

Intervento delle forze dell'ordine per riportare alla calma un uomo che, sotto gli effetti dell'alcol, ha cominciato a disturbare clienti e avventori all'esterno di un bar. È successo ieri, intorno alle 22, a Biella: all'arrivo dei militari dell'Arma, il 40enne è stato caricato sull'ambulanza dai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. Molto probabilmente verrà sanzionato.