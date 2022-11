Torna a casa e trova l'alloggio visitato dai ladri: furto a Graglia

Ladri in azione a Graglia. È successo ieri, 29 novembre: stando alle informazioni raccolte, ignoti si si sono introdotti all'interno di un'abitazione e avrebbero asportato alcuni monili in oro. A dare l'allarme la proprietaria, una volta tornata a casa. L'ammontare del danno è in fase di quantificazione. Indagano i Carabinieri.