Tamponamento auto-camion a Cerrione, un ferito all'ospedale, FOTO

Traffico bloccato in ambo le direzioni, con un ferito all'ospedale, a Cerrione, a causa di un tamponamento stradale, avvenuto poco dopo le 19 di oggi, 30 novembre.

A rimanere coinvolti, per cause da accertare, un camion e un'auto. Proprio il conducente di quest'ultimo mezzo, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e portato in Pronto Soccorso per le cure del caso. Non sono note al momento le sue condizioni di salute.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, anche la Polizia per i rilievi di rito.